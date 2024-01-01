Аграрії передали у війська "течики", пікапи й позашляховики

Півтора десятка вантажно-пасажирських бусів Volkswagen Transporter закупив та передав у війська "агробатальйон" Одеської області. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомив голова Всеукраїнської агроради Андрій Дикун.

Усі "Транспортери", про які редакція Авто24 писала неодноразово, напередодні передачі армійцям пройшли відповідне технічне обслуговування. Машини отримали єдину кольористику – темно-синє фарбування.

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"Українські аграрії годують країну, але зараз наша головна місія – допомагати тим, хто її захищає. Кожне передане авто – це врятовані життя, це швидкість і маневреність на полі бою. Ми не зупинимось, бо разом ми – сила, яка веде Україну до перемоги", – зазначив у ход церемоніалу передачі техніки очільник ВАР Андрій Дикун.

Із запланованих для постачання в підрозділи Десантно-штурмових військ 150 автомобілів уже 89 закуплено й передано. Ініціатива Всеукраїнської аграрної ради "Великий збір для Десантно-штурмові війська (UA Air Assault Forces)" знайшла підтримку в господарствах та підприємствах АПК.

На минулому тижні на почин відгукнулася Асоціація виробників молока. Для армійців передано 10 повнопривідних автомобілів різних брендів, в основному то пікапи з відкритим та закритим кузовом та п'ятидверні позашляховики.

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З панорамних фото видно, що в пакеті повнопривідних автомобілів є автомобілі брендів Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Ford, Honda, опис яких редакція доволі часто подавала.

У тій партії є одна особливість: до збору долучилися власники молочних ферм не тільки з глибокого тилу, але й з постраждалих та прифронтових територій.



Загалом з лютого 2022 року Всеукраїнська аграрна рада організувала в регіональних філіях збір коштів, в ході чого закуплено й передано у війська 2440 автомобілів.

Фото: ВАР