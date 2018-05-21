Від компактного Golf до великого Atlas – усі виглядають так, ніби виїхали з майстерні шоу "Тачка на прокачку".

Щорічний зліт шанувальників марки Volkswagen у австрійському Вьортер-Зе (Wörthersee) – найбільший у Європі, та на іншому боці Атлантики німецький бренд шанують не менше. У місті Саванна щойно завершився фестиваль європейських автомобілів SoWo.

2018 VW Atlas Tanner Foust SEMA Concept

Фото: Volkswagen

Цей унікальний кросовер на базі Atlas було збудовано за задумкою раллікрос-пілота VW Таннера Фауста. Великі вузькі позашляхові шини на маленьких чорних дисках, пластикові розширюючі накладки на колісні арки, вантажна полиця на даху з гірляндою додаткового освітлення і драбиною ззаду надають “Атласу” агресивного вигляду і провокують випробувати його на справжньому бездоріжжі.

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2018 VW Golf R Abstract Concept

Фото: Volkswagen

Зрозуміло, що своєю назвою концепт Golf зобов’язаний яскравій вініловій графіці, що вкриває кузов хетчбека з новими бамперами та порогами. Автомобіль має зменшений на 2,5 см кліренс та гарні 20-дюймові диски. Вихлопна система автомобіля може змінювати своє звучання. Усередині погляд притягує кермо з реальним карбоновим волокном та синім швом на чорній шкірі. Судячи з шильдів, доводкою моделі займались майстри ательє ABT.

2019 VW Jetta R-Line SoCal

Фото: Volkswagen

Jetta занижена на 75 мм та має яскраве забарвлення. Судячи з назви, таким бачать у Volkswagen автомобіль для Каліфорнії (So Californian) – світлий кузов та яскраві кольорові акценти. А от чорний дах, з точки зору нагрівання на сонці, здається, не найкращий вибір.

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2019 VW Arteon R-Line Highlight

Фото: Volkswagen

Якщо Jetta SoCal недостатньо яскрава – зверніть увагу на Arteon Highlight. Він більший, новіший і дуже “соковитий”. Рецепт приготування цього лимонного дива: заниження на 7,5 см та гарні 20-дюймові диски.

2018 VW Tiguan R-Line Aero

Фото: Volkswagen

Певно, Tiguan отримав найбільш значні модифікації серед “вагівської” п’ятірки. Кросовер, як і решта, отримав дроп-мод, та в Tiguan кліренс зменшився на 5 дюймів чи 12,5 см, завдяки пневматичній підвісці. Кузов автомобіля одягли у вініл з чорно-білою графікою і додали ультра-зелених акцентів. А на даху розмістили додатковий багажник з таким же забарвленням, як і авто. Добре витриманий євро-стиль.

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