Результати на ринку нових та вживаних автомобілів у різних сегментах - легковому, комерційному та мототранспорті.

Весь 2023 рік пройшов під час воєнного стану. Авторинок існував на значно меншій території, ніж два роки тому, відчував наслідки бойових дій на великій лінії зіткнення. Тому обсяги ринку та поведінка покупців суттєво відрізнялася за регіонами – чим ближче до війни, тим менш активно проходили угоди купівлі-продажів.

Водночас на відміну від 2022 року, у році поточному не було значної кількості мінливих зовнішніх чинників — податкове законодавство, дотичне до автомобільного сегмента, залишалося незмінним, курс іноземних валют коливався в порівняно незначних межах, всі інші правила щодо імпорту, експлуатації чи перепродажу автотранспорту залишилися без змін, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Виокремити з цього переліку можна хіба що ціни пальне. З початку року вони плавно знижувалися – наприклад, за бензин А-95 від 52 грн/л до 44 грн/л влітку, а потім знову почала зростати до близько 55 грн/л, після чого знову сповзла до 52 грн/л. Приблизно так само синхронно змінювалися ціни на інші види рідкого автомобільного пального.

Натомість автогаз після найнижчого у році літнього показника 21 грн/л, взимку різко подорожчав до 37 грн/л, після чого ціни на LPG дещо знизилися, поки до 32...33 грн/л, й надалі експерти паливного ринку прогнозують подальше здешевлення «автогазу» до менш ніж 30 грн/л. Поки це не надто вплинуло на авторинок, хіба дещо скоротилися обсяги інсталяцій газобалонного обладнання (на 18%).

Відсутність бомбардувань української енергосистеми та блекаутів сприяє зростанню обсягів угод у сегменті електромобілів.

Чого чекати на авторинку у 2024?

Кожен прогноз тим точніший, чим менше у ньому умов “якщо”. Ми беззаперечно віримо у нашу Перемогу, та, як і всі українці, сподіваємось що настане вона якнайшвидше. І тоді ми створимо окремий детальний прогноз для кожного з сегментів, опираючись на всі доступні на той час дані. У цій же публікації ми опишемо бачення авторинку у наступному році за умови його перебування в поточних умовах, з мінімальною кількістю “якщо”.

До речі за місяць у світі показали 1,4 млн електромобілів

Легкові автомобілі

Вторинний ринок впродовж 2023 року показував середньомісячний обсяг 80 тисяч перепродажів у місяць, з повільним зменшенням обсягів ближче до зими. Наступного року слід очікувати подібних кількісних результатів щодо угод купівлі-продажу всередині країни. Драйвером зростання цього сегмента може стати зростання імпорту автомобілів. Зазвичай кожні додаткові 10% обсягу імпорту створюють +2% обсягів на вторинному ринку. Щомісячний обсяг вторинного ринку слід очікувати на рівні близько 100 тис. угод.

Імпорт протягом 2023 року повільно, але впевнено зростав. Брак автомобілів на внутрішньому ринку створює все більший відкладений попит на “свіжопригнані” легковики. Щомісяця цього року в середньому український автопарк поповнювався на 18 тисяч легкових машин з пробігом, з поступовим зростанням цього обсягу до 23,5 тисяч у місяць наприкінці року. Це дає підстави вважати, що наступного року цей тренд продовжиться, й кількість новоприбулих вживаних легковиків зростатиме й надалі. Переважно з Європи, оскільки з країн Америки прибуває відчутно менше легковиків (20-25%), причому зі США імпортують авто удвічі вищої середньої ціни, ніж до війни (близько $20 000). Загальний потенціал цього сектора, за умови пом’якшення податкових умов, складає до 50 тисяч автона місяць. Без цього — до 35 тис. авто щомісяця.

Нові легкові автомобілі. Ініціативу в цьому сегменті все більше перехоплюють незалежні дилери, сформувавши доволі помітний підклас «майже нових автомобілів» — тобто фактично нових, однак за правилами вживаних, оскільки вони мали реєстрацію в країні відправлення (найчастіше — в Китаї). Лідером сегмента нових легкових авто став електрокросовер Volkswagen ID.4, 99% яких релоковані з китайського ринку. Натомість офіційні дилери цієї марки обмежилися текстовим зауваженням щодо недоцільності купівлі таких авто, але власної альтернативи, адаптованої для українського ринку, не запропонували.

Щомісяця в середньому цього року відбувалося 5 тисяч перших реєстрацій нових легковиків. Впродовж року це число помітно змінювалося — від 3,2 тис. до 6 тис., і ще раз зазначимо, що поки в офіційних дилерів присутній дефіцит автомобілів, незалежні встигають задовольняти попит іншими варіантами, включно з імпортом авто для інших ринків. Ймовірно, якщо «офіціали» не проявлять більшої гнучкості та кмітливості, ми продовжимо фіксувати збільшення частки привезених з Китаю автомобілів, та зростання активності незалежних дилерів. Водночас, оскільки більшість таких покупок відбувається за повну суму й без додаткового фінансування, слід очікувати подібних обсягів торгів, які спостерігалися цьогоріч, можливо — з невеликим зростанням.

Драйверами зростання продажів тут можуть стати фінансування та ріст економіки. Зрозуміло, що все має свої межі впливу, тому потенціал ринку нових легковиків, проданих офіційними дилерами наступного року можна прогнозувати до 8 тисяч на місяць. Приблизно стільки ж, або й на 5-15% більше реалізовуватимуть незалежні мультибрендові імпортери.

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Електромобілі

У 2023 році цей сегмент (загалом, включаючи нові та вживані електрокари) стабільно й помітно зростав. Проте чим ближче до кінця року, тим меншою ставала різниця між наступним та попереднім місяцем.

Нагадаємо, що у зв’язку з поточним розвитком зарядної інфраструктури — нерівномірністю розташування станцій, різноманіттям стандартів (конекторів) та операторів ЕЗС, власники електромобілів найчастіше орієнтуються на наявність точки підключення вдома.

Збільшення пропозиції з електромобілями та деяке зниження цін у сегменті позитивно впливає на його розвиток. Натомість брак покупців з «власною розеткою» – це той фактор, що обмежує зростання обсягів у цій частині ринку. Ймовірно, наступного року все ж продовжиться збільшення обсягів куплених як нових, так і вживаних електромобілів, проте поступово ми будемо бачити наближення до точки насичення й переходу від постійного зростання до коливання в діапазоні близькому до середньомісячних чисел.

Сприятимуть зростанню сектора збільшення вибору електроавто за кордоном, зниження цін на них, а також бажання заощаджувати на недешевому пальному. Потенціал сегмента на 2024 — сумарно близько 8-9 тис. легкових електромобілів у місяць.

Не передбачається зростання обсягів вантажних електромобілів — для цього потрібно, аби на ринку в принципі з’явилась відповідна пропозиція, яка наразі вкрай обмежена. Другий чинник — розмитнення цих авто відбувається без пільг, відповідно і зацікавленість ними невисока.

Сегмент малого комерційного транспорту

У 2023 році попит на автомобілі групи LCV досить впевнено зростав. Швидше за все, бізнес виявлятиме таку ж зацікавленість в автомобілях невеликого тоннажу і наступного року. Тим більше, що автомобільний транспорт наразі найдоступніший і найгнучкіший. Сумарний обсяг сегмента складатиме понад 5 тис. авто у місяць.

Більшість будуть ввозити вживаними із-за кордону, віком до 5 років, якщо не зміняться умови розмитнення (акцизи). Попит є, і він зростатиме, однак не завжди він закриватиметься фінансовими можливостями підприємців.

Також автомобілі, які часто відносять до неофіційних груп «середньої дальності» або «доставки останньої милі», цього року показали себе цілком впевненими «далекобійниками» — коли польські «активісти» заблокували кордон, «буси» залишилися мало не єдиним варіантом для доставлення товарів, поки великі «фури» стояли у штучно створених чергах.

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Вантажні авто групи >3,5 т

Український парк вантажних автомобілів повною масою понад 3500 кг доволі різношерстий — він складається і з порівняно нових вантажівок відомих світових виробників, і з морально та фізично застарілих зразків ще радянського автопрому. Саме друга частина, котра здебільшого за своїм станом більше не в змозі виконувати транспортну функцію достатньо надійно, підлягає поступовій заміні, що мало б стати рушійною силою сегмента.

Проте гальмують це зростання низька купівельна спроможність та високий акциз на імпорт таких авто віком понад 5 років. Резюмуючи, для вторинного ринку у 2024 найбільш ймовірне повторення статистичної картини 2023-го року: спочатку зменшення обсягів торгів, далі — з настанням сезонних сільськогосподарських робіт та збільшенням активності будівельників деяка активізація торгів у сегменті.

Нові вантажівки цієї групи купуватимуть меншими обсягами, насамперед через повний вихід з ринку продукції російського походження, на шасі яких створювалася різна спецтехніка, відповідно ці підприємства замінили машинокомплекти у своїх переліках на такі, що вироблені у Європі, Китаї, Кореї, Індії тощо, що потягло підвищення цін на фінальні продукти з українськими VIN-кодами. До 40% в сегменті нових вантажівок займуть продукти на базі китайських та індійських (чи їм подібних) шасі.

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Сідлові тягачі

Впродовж 2023 року можна було лише констатувати поступове зменшення обсягів куплених «траків» українськими перевізниками. Швидше за все це пояснюється насиченням парків потрібною технікою, різке зростання якого було роком раніше, коли зупинився оборот вантажів через авіаційний та морський транспорт, а також коли з обмеженнями приймала загальні вантажі залізниця.

Блокування так званими «активістами» українсько-польського кордону ще більше вплине на попит на магістральні тягачі, адже від цієї «акції» чимало перевізників зазнали (та продовжують зазнавати) непередбачуваних та нічим невиправданих збитків.

Відповідно, у 2024 прогнозується подальше незначне зниження обсягів куплених сідлових тягачів. Більшість у сегменті становитимуть вживані тягачі із-за кордону. Пік сегмента було пройдено ще у 2022 році, зараз слід очікувати на обсяг від 1,5 до 2,5 тис. «траків» у місяць.

Автобуси

Цьогоріч спостерігалося зростання загального обсягу куплених автобусів усіх видів, з його кількісною фіксацією на початку осені. Подальший розвиток подій у сегменті залежатиме від оголошення тендерів на внутрішні чи міжобласні перевезення відповідними органами влади, це стосується насамперед автобусів місцевого виробництва.

Щодо машин великої місткості для дальніх перевезень — теоретичний попит на них зберігатиметься, допоки не працюватиме цивільна авіація. Однак перевізники з обережністю підходять до купівлі автобусів туристичного класу, оскільки їхня ціна досить висока, а у разі падіння пасажиропотоку на регулярних міжнародних перевезеннях, у яких вони задіяні зараз, на нерегулярних туристичних замовленнях такого класу (й ціни) машини не надто рентабельні.

Підсумовуючи, наступного року слід очікувати сумарного обсягу торгів у цьому сегменті орієнтовно на тому ж рівні, що і зараз — 500...1000 автобусів щомісяця, з перевагою вторинного ринку та незначним поповненням автопарку новоприбулими імпортними вживаними чи новими місцевого виробництва автобусами.

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Мотоцикли

Ця частина ринку доволі специфічна, зі значною тіньовою часткою. Водночас, опираючись лише на доступні офіційні дані, щороку кількість куплених мотоциклів зростає. Здебільшого це моделі китайського виробництва доступні малооб’ємні двоколісні транспортні засоби, які дозволяють зберігати мобільність насамперед мешканцям сіл та невеликих населених пунктів, де відсутній внутрішній громадський транспорт, або частота його курсування недостатня. Імовірно, у 2024 році слід очікувати на загальний обсяг понад 60 тисяч куплених мотоциклів усіх видів.