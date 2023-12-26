Результаты на рынке новых и подержанных автомобилей в различных сегментах - легковом, коммерческом и мототранспорте.

Весь 2023 год прошел во время военного положения. Авторынок существовал на значительно меньшей территории, чем два года назад, чувствовал последствия боевых действий на большой линии соприкосновения. Поэтому объемы рынка и поведение покупателей существенно отличалась по регионам – чем ближе к войне, тем менее активно проходили сделки купли-продажи.

В то же время в отличие от 2022 года, в году текущем не было значительного количества меняющихся внешних факторов – налоговое законодательство автомобильного сегмента оставалось неизменным, курс иностранных валют колебался в незначительных пределах, все другие правила относительно импорта, эксплуатации или перепродажи автотранспорта остались без изменений, утверждают в Институте исследований авторынка.

Напомним, сколько сейчас стоит растаможка автомобиля

Выделить из этого перечня можно разве что цены на топливо. С начала года они плавно снижались например, бензин А-95 (сначала падал от 52 грн/л за до 44 грн/л летом), а потом снова начал расти до около 55 грн/л, после чего снова сполз до 52 грн/л. Примерно так же синхронно менялись цены на другие виды жидкого автомобильного топлива.

Зато автогаз после самого низкого в году летнего показателя 21 грн/л, зимой резко подорожал до 37 грн/л, после чего цены на LPG несколько снизились, пока до 32...33 грн/л, и в дальнейшем эксперты топливного рынка прогнозируют дальнейшее удешевление "автогаза" до менее чем 30 грн/л. Пока это не слишком повлияло на авторынок, разве что несколько сократились объемы инсталляций газобаллонного оборудования (на 18%).

Отсутствие бомбардировок украинской энергосистемы и блэкаутов способствует росту объемов сделок в сегменте электромобилей.

Чего ждать на авторынке в 2024 году?

Каждый прогноз тем точнее, чем меньше в нем условий "если". Мы безусловно верим в нашу Победу, и, как и все украинцы, надеемся что наступит она как можно быстрее. И тогда мы создадим отдельный детальный прогноз для каждого из сегментов, опираясь на все доступные в то время данные. В этой же публикации мы опишем видение авторынка в следующем году при условии его пребывания в текущих условиях, с минимальным количеством "если".

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Легковые автомобили

Вторичный рынок в течение 2023 года показывал среднемесячный объем 80 тысяч перепродаж в месяц, с медленным уменьшением объемов ближе к зиме. В следующем году следует ожидать подобных количественных результатов по сделкам купли-продажи внутри страны. Драйвером роста этого сегмента может стать рост импорта автомобилей. Обычно каждые дополнительные 10% объема импорта создают +2% объемов на вторичном рынке. Ежемесячный объем вторичного рынка следует ожидать на уровне около 100 тыс. сделок.

Импорт в течение 2023 года медленно, но уверенно рос. Нехватка автомобилей на внутреннем рынке создает все больший отложенный спрос на "свежепригнанные" легковушки. Ежемесячно в этом году в среднем украинский автопарк пополнялся на 18 тысяч легковых машин с пробегом, с постепенным ростом этого объема до 23,5 тысяч в месяц в конце года. Это дает основания полагать, что в следующем году этот тренд продолжится, и количество новоприбывших подержанных легковушек будет расти и в дальнейшем. Преимущественно из Европы, поскольку из стран Америки прибывает ощутимо меньше легковушек (20-25%), причем из США импортируют авто вдвое выше средней цены, чем до войны (около $20 000). Общий потенциал этого сектора, при условии смягчения налоговых условий, составляет до 50 тысяч авто в месяц. Без этого - до 35 тыс. авто ежемесячно.

Новые легковые автомобили. Инициативу в этом сегменте все больше перехватывают независимые дилеры, сформировав довольно заметный подкласс "почти новых автомобилей" - то есть фактически новых, однако по правилам подержанных, поскольку они имели регистрацию в стране отправления (чаще всего - в Китае). Лидером сегмента новых легковых авто стал электрокроссовер Volkswagen ID.4, 99% которых релоцированы с китайского рынка. Зато официальные дилеры этой марки ограничились текстовым замечанием о нецелесообразности покупки таких авто, но собственной альтернативы, адаптированной для украинского рынка, не предложили.

Ежемесячно в среднем в этом году происходило 5 тысяч первых регистраций новых легковушек. В течение года это число заметно менялось - от 3,2 тыс. до 6 тыс., и еще раз отметим, что пока у официальных дилеров присутствует дефицит автомобилей, независимые успевают удовлетворять спрос другими вариантами, включая импорт авто для других рынков. Вероятно, если "официалы" не проявят большей гибкости и сообразительности, мы продолжим фиксировать увеличение доли привезенных из Китая автомобилей, и рост активности независимых дилеров. В то же время, поскольку большинство таких покупок происходит за полную сумму и без дополнительного финансирования, следует ожидать подобных объемов торгов, которые наблюдались в этом году, возможно - с небольшим ростом.

Драйверами роста продаж здесь могут стать финансирование и рост экономики. Понятно, что все имеет свои пределы влияния, поэтому потенциал рынка новых легковушек, проданных официальными дилерами в следующем году можно прогнозировать до 8 тысяч в месяц. Примерно столько же, или на 5-15% больше будут реализовывать независимые мультибрендовые импортеры.

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Электромобили

В 2023 году этот сегмент (в целом, включая новые и подержанные электрокары) стабильно и заметно рос. Однако чем ближе к концу года, тем меньше становилась разница между следующим и предыдущим месяцем.

Напомним, что в связи с текущим развитием зарядной инфраструктуры - неравномерностью расположения станций, многообразием стандартов (коннекторов) и операторов ЭЗС, владельцы электромобилей чаще всего ориентируются на наличие точки подключения дома.

Увеличение предложения с электромобилями и некоторое снижение цен в сегменте положительно влияет на его развитие. Зато нехватка покупателей с "собственной розеткой" – это тот фактор, ограничивающий рост объемов в этой части рынка. Вероятно, следующем году все же продолжится увеличение объемов купленных как новых, так и подержанных электромобилей, однако постепенно мы будем видеть приближение к точке насыщения и перехода от постоянного роста к колебанию в диапазоне близком к среднемесячным числам.

Способствовать росту сектора будет увеличение выбора электроавто за рубежом, снижение цен на них, а также желание экономить на недешевом топливе. Потенциал сегмента на 2024 - суммарно около 8-9 тыс. легковых электромобилей в месяц.

Не предполагается рост объемов грузовых электромобилей - для этого нужно, чтобы на рынке в принципе появилось соответствующее предложение, которое сейчас крайне ограничено. Второй фактор - растаможка этих авто происходит без льгот, соответственно и заинтересованность ими невысокая.

Сегмент малого коммерческого транспорта

В 2023 году спрос на автомобили группы LCV достаточно уверенно рос. Скорее всего, бизнес будет проявлять такую же заинтересованность в автомобилях небольшого тоннажа и в следующем году. Тем более, что автомобильный транспорт сейчас самый доступный и гибкий. Суммарный объем сегмента составит более 5 тыс. авто в месяц.

Большинство будут ввозить бывшими в употреблении из-за рубежа, в возрасте до 5 лет, если не изменятся условия растаможки (акцизы). Спрос есть, и он будет расти, однако не всегда он будет закрываться финансовыми возможностями предпринимателей.

Также автомобили, которые часто относят к неофициальным группам "средней дальности" или "доставки последней мили", в этом году показали себя вполне уверенными "дальнобойщиками" - когда польские "активисты" заблокировали границу, "бусы" остались чуть ли не единственным вариантом для доставки товаров, пока большие "фуры" стояли в искусственно созданных очередях.

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Грузовые авто группы >3,5 т

Украинский парк грузовых автомобилей полной массой более 3500 кг довольно разношерстный - он состоит и из сравнительно новых грузовиков известных мировых производителей, и из морально и физически устаревших образцов еще советского автопрома. Именно вторая часть, которая в основном по своему состоянию больше не в состоянии выполнять транспортную функцию достаточно надежно, подлежит постепенной замене, что должно было бы стать движущей силой сегмента.

Однако тормозят этот рост низкая покупательная способность и высокий акциз на импорт таких авто возрастом более 5 лет. Резюмируя, для вторичного рынка в 2024 наиболее вероятно повторение статистической картины 2023-го года: сначала уменьшение объемов торгов, далее - с наступлением сезонных сельскохозяйственных работ и увеличением активности строителей некоторая активизация торгов в сегменте.

Новые грузовики этой группы будут покупать меньшими объемами, прежде всего из-за полного выхода с рынка продукции российского происхождения, на шасси которых создавалась различная спецтехника, соответственно эти предприятия заменили машинокомплекты в своих перечнях на такие, произведенные в Европе, Китае, Корее, Индии и т.д., что повлекло повышение цен на финальные продукты с украинскими VIN-кодами. До 40% в сегменте новых грузовиков займут продукты на базе китайских и индийских (или им подобных) шасси.

Напомним, что осенью увеличился спрос на Камазы и Зилы

Седельные тягачи

В течение 2023 года можно было лишь констатировать постепенное уменьшение объемов купленных "траков" украинскими перевозчиками. Скорее всего это объясняется насыщением парков нужной техникой, резкий рост которого был годом ранее, когда остановился оборот грузов через авиационный и морской транспорт, а также когда с ограничениями принимала общие грузы железная дорога.

Блокирование так называемыми "активистами" украинско-польской границы еще больше повлияет на спрос на магистральные тягачи, ведь от этой "акции" многие перевозчики понесли (и продолжают нести) непредсказуемые и ничем неоправданных убытков.

Соответственно, в 2024 прогнозируется дальнейшее незначительное снижение объемов купленных седельных тягачей. Большинство в сегменте будут составлять подержанные тягачи из-за рубежа. Пик сегмента был пройден еще в 2022 году, сейчас следует ожидать объем от 1,5 до 2,5 тыс. "траков" в месяц.

Автобусы

В этом году наблюдался рост общего объема купленных автобусов всех видов, с его количественной фиксацией в начале осени. Дальнейшее развитие событий в сегменте будет зависеть от объявления тендеров на внутренние или межобластные перевозки соответствующими органами власти, это касается прежде всего автобусов местного производства.

Относительно машин большой вместимости для дальних перевозок - теоретический спрос на них будет сохраняться, пока не будет работать гражданская авиация. Однако перевозчики с осторожностью подходят к покупке автобусов туристического класса, поскольку их цена достаточно высока, а в случае падения пассажиропотока на регулярных международных перевозках, в которых они задействованы сейчас, на нерегулярных туристических заказах такого класса (и цены) машины не слишком рентабельны.

Подытоживая, следующем году следует ожидать суммарного объема торгов в этом сегменте ориентировочно на том же уровне, что и сейчас - 500...1000 автобусов ежемесячно, с преимуществом вторичного рынка и незначительным пополнением автопарка новоприбывшими импортными подержанными или новыми местного производства автобусами.

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Мотоциклы

Эта часть рынка довольно специфическая, со значительной теневой долей. В то же время, опираясь только на доступные официальные данные, ежегодно количество купленных мотоциклов растет. В основном это модели китайского производства доступные малообъемные двухколесные транспортные средства, которые позволяют сохранять мобильность прежде всего жителям сел и небольших населенных пунктов, где отсутствует внутренний общественный транспорт, или частота его курсирования недостаточна. Вероятно, в 2024 году следует ожидать общий объем более 60 тысяч купленных мотоциклов всех видов.