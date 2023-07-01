Ровно 20 лет назад из-за неумелого управления финансами легендарный боксер Майк Тайсон обанкротился. На покрытие долгов с аукциона продали роскошный автопарк спортсмена.

Финансовые дела Майк Тайсон впоследствии наладил, сейчас занимается прибыльным бизнесом. И хотя это уже не то состояние, когда за один боксерский бой он зарабатывал по несколько десятков миллионов долларов, Майк сегодня не бедствует. Выясняем, что 20 лет назад ушло с молотка.



10. Cadillac Seville



Для Тайсона это был уже второй и более роскошный Cadillac, чем предыдущая версия Eldorado.

Seville создавался не для скорости и рекордов. Это был автомобиль для богатых людей, стремящихся без спешки путешествовать в роскоши.

Seville в то время считался пионером комплектации электроникой – радио, климат-контроль, подвеска и система впрыска топлива (бензиновый двигатель) управлялись электроникой.

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Автомобиль имел 135-сильный двигатель (4,1 л V-8), четырехступенчатый автомат. Сотню набирал за 12,9 секунд.



9. Rolls-Royce Silver Spur

После завоевания титула чемпиона мира по версии WBA в 1986 году Майк хотел взять Rolls-Royce, но его соменеджер Джим Джейкобс посоветовал подождать до 21 дня рождения. Тогда Тайсон отложил покупку, а когда ему исполнился 21 год, зашел в автосалон и купил Rolls-Royce Silver Spur образца 1988 года почти за 150 000 долларов.

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Это был роскошный автомобиль с двигателем V-8 на 237 л.с. и коробкой-автоматом, набиравшим сотню за 10,3 секунды.

Тайсону нравилось, что подвеска самовыравнивалась и гарантировала максимальный комфорт. Привлекали на полу коврики из овечьей кожи, деревянные подоконники, кожаные сиденья и автоматический контроль температуры.



8. Rolls-Royce Corniche

Эту покупку за более чем 200 000 долларов боксер совершил после взятия титула чемпиона мира по версии IBF в 1987 году.

Автомобиль с 6,75-литровым двигателем V-8 выдавал 205 л.с. и набирал сотню за десять секунд. Несмотря на такое количество лошадей, Corniche из-за своего избыточного веса все же был медленным.

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Когда при покупке в автосалоне появился выбор купе или кабриолет, Тайсон выбрал последнее – престижно. И это понятно, поскольку владельцами такого стильного автомобиля с открытым верхом уже были Майкл Кейн, Элтон Джон, Пол Маккартни.



7. Bentley Continental SC

Майку Тайсону принадлежал один из 79 автомобилей SC производства Bentley. Volkswagen под эту серию увеличил мощность двигателя (6,75-литровый V-8 с турбонаддувом) до 420 лошадиных сил, что позволяло разгоняться до сотни за 6,2 секунды.

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За это роскошное чудо техники Тайсон отдал почти полмиллиарда долларов, но на аукционе за автомобиль обанкротившегося боксера правили меньше – стартовая цена 270 000 долларов.



6. Mercedes-Benz SL-Class 560SL

Снова интересная история: в конце 1980-х Тайсон вошел в круг аристократии. В тусовке подружился с рэпером Тупаком Шакуром, похваставшимся своим Mercedes-Benz SL-Class 560SL. Это сказалось на дальнейшем росте коллекции автомобилей боксера.

Вскоре Тайсон купил эту модель, преуспевшую в 70-х и 80-х годах. Он обладал двухместным кабриолетом, отличавшимся блестящими металлическими тягами стеклоочистителей, большим количеством хрома в кабине.

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В то время автомобиль имел 5,5-литровый V-образный восьмицилиндровый двигатель 227 лошадиных сил и набирал сотню за 7 секунд.



5. Ferrari F50

После победы над Фрэнком Бруно Майк Тайсон приобрел Ferrari F50 образца 1995 года, в моторной нише которого стоял 4,7-литровый двигатель, переработанный из 3,5-литрового V-12 Ferrari F1.

В такой упряже он удерживал сразу 512 «лошадок», что на 41 лошадиную силу больше, чем у его предшественника F-40 с двигателем V-8 на турбонаддуве.

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Такой потенциал позволял набирать скорость 100 км/ч за 3,8 секунды. Это была ракета в новейшем для того времени кузове из углеродного волокна, чего раньше не было.

Кстати, в прошлом году этот автомобиль после Тайсона получил восьмого владельца, купившего роскошное авто на аукционе за 4,2 миллиона долларов.



4. Jaguar XJ220

Этот серебристый автомобиль Тайсон приобрел после печально известной дисквалификации против Эвандера Холифилда в июне 1997 года. Роскошное авто имело 3,5-литровый двигатель V-6 с турбонаддувом.

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Благодаря 542-сильному двигателю этот автомобиль набирал сотню за 3,6 секунды. XJ220 обошелся Тайсону в сумму чуть больше 800 000 долларов.

3. Jaguar E-Type

Здесь что-то комментировать не стоит, поскольку Jaguar это Jaguar, тем более в исполнении E-Type – одного из самых роскошных автомобилей, созданных человечеством.

"Ягуар" имел 3,8-литровый двигатель на 265 лошадиных сил, 4-ступенчатую механическую КПП, но до сотни тянулся аж 7,1 секунды, что вдвое медленнее Jaguar XJ220.

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Этот автомобиль Тайсон купил в начале 2000-х, за несколько лет до объявления банкротства. Он ему не очень нравился, восхищения не вызывал.



2. Ferrari 456 GT Spyder

Этот автомобиль Майк Тайсон купил как только оправился от поражения Эвандера Холифилда. Взял одновременно с F50.

Здесь есть уточнение: GT Spyder не предлагался широким массам, изготовляли его по специальному заказу. Компания Ferrari тогда согласилась на запросы султана Брунея и Майка Тайсона на производство такой версии.

По всей вероятности, именно на этом из самых редких Ferrari Тайсон въехал в витрину магазина. Он однажды заявил, что его любимый и забавный арест произошел после того, как он врезался в круглосуточный магазин на одном из своих Ferrari.

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Spyder взял в Dino V-6 Ferrari 456 GT 5,5-литровый двигатель V-12. Сотню набирал за 4,8 секунды.

1. Lamborghini Diablo VT

Этот красавец с 5,7-литровым двигателем V-12 в турбонаддуве выдавал 485 лошадиных сил. Однако некоторые владельцы, включая Майка Тайсона, хотели большего. Мощность подняли до 850 «лошадок», после чего болид мог набирать 100 км/ч за 3,2 секунды.

Говорят, что тот 1996 год был для Тайсона очень тяжелым, поскольку он потерял Тупака Шакура, одного из своих ближайших друзей. Чтобы как-то забыться, приобрел за 500 000 долларов этого скоростного красавца с двумя турбонагнетателями, прикрепленными к V-12.

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Впоследствии этот автомобиль, как и остальные из коллекции легендарного боксера, ушел с молотка на аукционе, что стало еще одним ударом по Тайсону, но не свалило его с ног. Выстоял. И стоит крепко по сей день.