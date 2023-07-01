Рівно 20 років тому через невміле управління фінансами легендарний боксер Майк Тайсон збанкрутував. На покриття боргів з аукціону розпродали розкішний автопарк спортсмена.

Фінансові справи Майк Тайсон згодом налагодив, нині займається прибутковим бізнесом. І хоча це вже не ті статки, коли за один боксерський бій він заробляв по кілька десятків мільйонів доларів, Майк сьогодні не бідує. З’ясовуємо, що 20 літ тому пішло з молотка.



10. Cadillac Seville



Для Тайсона це був уже другий і більш розкішний Cadillac, ніж попередня його версія Eldorado.

Seville створювався не для швидкості й рекордів. Це був автомобіль для багатих людей, котрі прагнуть без поспіху мандрувати у розкоші.

Seville на той час вважався піонером комплектації електронікою – радіо, клімат-контроль, підвіска та система упорскування палива (бензиновий двигун) керувалися електронікою.

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Автомобіль мав 135-сильний двигун (4,1 л V-8), чотириступінчастий автомат. Сотню набирав за 12,9 секунди.



9. Rolls-Royce Silver Spur

Після завоювання титулу чемпіона світу за версією WBA у 1986 році Майк хотів взяти Rolls-Royce, але його співменеджер Джим Джейкобс порадив почекати до 21-го дня народження. Тоді Тайсон відклав покупку, а коли йому виповнився 21 рік, зайшов в автосалон і купив Rolls-Royce Silver Spur зразка 1988 року за майже 150 000 доларів.

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Це був розкішний автомобіль з двигуном V-8 на 237 к. с. та коробкою-автоматом, що набирав сотню за 10,3 секунди.

Тайсону подобалося, що підвіска самовирівнювалася і гарантувала максимальний комфорт. Приваблювали на підлозі килимки з овечої шкіри, дерев'яні підвіконня, шкіряні сидіння і автоматичний контроль температури.



8. Rolls-Royce Corniche

Цю покупку за понад 200 000 доларів боксер здійснив після взяття титула чемпіона світу за версією IBF у 1987 році.

Автомобіль з 6,75-літровим двигуном V-8 видавав 205 к.с. і набирав сотню за 10 секунд. Попри таку кількість коней, Corniche через свою надмірну вагу все-таки був повільним.

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Коли при покупці в автосалоні постав вибір купе чи кабріолет, Тайсон вибрав останнє – престижно. І це зрозуміло, оскільки власниками такого стильного авто з відкритим верхом вже були Майкл Кейн, Елтон Джон, Пол Маккартні.



7. Bentley Continental SC

Майку Тайсону належав один із 79 автомобілів SC виробництва Bentley. Volkswagen під цю серію збільшив потужність двигуна (6,75-літровий V-8 з турбонаддувом) до 420 кінських сил, що дозволяло розганятися до сотні за 6,2 секунди.

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За це розкішне чудо техніки Тайсон віддав майже півмільярда доларів, але на аукціоні за автомобіль збанкрутілого боксера правили менше – стартова ціна 270 000 доларів.



6. Mercedes-Benz SL-Class 560SL

Знову цікава історія: наприкінці 1980-х Тайсон увійшов у коло аристократії. У тусовці потоваришував із репером Тупаком Шакуром, який похвалився своїм Mercedes-Benz SL-Class 560SL. Це позначилося на подальшому зростанні колекції автомобілів боксера.

Невдовзі Тайсон купив цю модель, що отримала приголомшливий успіх у 70-х та 80-х роках. Тайсон володів двомісним кабріолетом, що відрізнявся блискучими металевими тягами склоочисників, великою кількістю хрому в кабіні.

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Тогочасний автомобіль мав 5,5-літровий V-образний восьмициліндровий двигун 227 кінських сил і набирав сотню за 7 секунд.



5. Ferrari F50

Після перемоги над Френком Бруно Майк Тайсон придбав Ferrari F50 зразка 1995 року, у моторній ніші якого стояв 4,7-літровий двигун, перероблений з 3,5-літрового V-12 Ferrari F1.

У такій упряжі він утримував відразу 512 «конячок», що на 41 кінську силу більше, ніж у його попередника F-40 з двигуном V-8 на турбонаддуві.

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Такий потенціал дозволяв набирати швидкість 100 км/год за 3,8 секунди. Це була ракета у новітньому для того часу кузові з вуглецевого волокна, чого раніше не було.

До речі, торік цей автомобіль після Тайсона отримав восьмого власника, котрий придбав розкішне авто на аукціоні за 4,2 мільйона доларів.



4. Jaguar XJ220

Цей сріблястий автомобіль Тайсон придбав після сумнозвісної дискваліфікації проти Евандера Холіфілда в червні 1997 року. Розкішне авто мало 3,5-літровий двигун V-6 з турбонаддувом.

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Завдяки 542-сильному двигуну це авто набирало сотню за 3,6 секунди. XJ220 обійшовся Тайсону в суму трохи більше 800 000 доларів.

3. Jaguar E-Type

Тут щось коментувати не варто, оскільки Jaguar є Jaguar, тим паче у виконанні E-Type – одного з найрозкішніших автомобілів, створених людством.

"Ягуар” мав 3,8-літровий двигун на 265 кінських сил, 4-ступінчасту механічну КПП. До сотні тягнувся аж 7,1 секунди, що вдвічі повільніше від Jaguar XJ220.

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Цей автомобіль Тайсон купив на початку 2000-х, за кілька років до оголошення банкрутства. Він йому не дуже подобався, захоплення не викликав.



2. Ferrari 456 GT Spyder

Цей автомобіль Майк Тайсон купив як тільки оговтався від поразки Евандера Холіфілда. Взяв одночасно з F50.

Тут є уточнення: GT Spyder не пропонувався широкому загалу, виготовляли його за спеціальним замовленням. Компанія Ferrari тоді погодилася на запити султана Брунея та Майка Тайсона на виробництво такої версії.

Цілком ймовірно, що саме на цьому з найрідкісніших Ferrari Тайсон в’їхав у вітрину магазину. Він якось заявив, що його улюблений та кумедний арешт стався після того, як він врізався у цілодобовий магазин на одному зі своїх Ferrari.

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Spyder мав запозичений у Dino V-6 Ferrari 456 GT 5,5-літровий двигун V-12. Сотню набирав за 4,8 секунди.

1. Lamborghini Diablo VT

Цей красень з 5,7-літровим двигуном V-12 у турбонаддуві видавав 485 кінських сил. Однак деякі власники, включаючи Майка Тайсона, хотіли більшого. Потужність підняли до 850 «конячок», після чого болід міг набирати 100 км/год за 3,2 секунди.

Кажуть, що той 1996 рік був Тайсона дуже важким, оскільки він втратив Тупака Шакура, одного зі своїх найближчих друзів. Щоб якось забутися, придбав за 500 000 доларів цього швидкісного красеня з двома турбонагнітачами, прикріпленими до V-12.

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Згодом цей автомобіль, як і решта з колекції легендарного боксера, пішли з молотка на аукціоні, що стало ще одним ударом по Тайсону, але не звалило його з ніг. Вистояв. І стоїть міцно донині.