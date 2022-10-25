Renault принял участие в 89-м Парижском автосалоне с рядом мировых премьер: 4EVER Trophy, R5 Turbo 3E и Kangoo E-Tech Electric. Кроме того, впервые был продемонстрирован публике электрический кроссовер Austral, Reno аватар, Hippie Caviar Motel, Scenic Vision, R5 Protype и Megane E-Tech Electric.

Renault – постоянный участник различных автомобильных выставок – принял участие и в 89-м Парижском автосалоне с 17 по 23 октября 2022 года.

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4EVER Trophy, перевоплощение легенды в кроссовер B-класса

Спустя тридцать лет после завершения производства, Renault показал новейший электрический дебют легендарного Renault 4 на Парижском автосалоне: 4EVER Trophy. Этот шоу-кар является легкомысленным искателем приключений и, в частности, создан в честь празднования 25-летия гуманитарного ралли 4L Trophy. Он предполагает появление будущих электрических кроссоверов B-класса, которые выйдут на рынок в 2025 году и будут производиться во Франции на заводе города Мобеж.

R5 TURBO 3E, рожденный для дрифта

R5 TURBO 3E – зрелищный электрический шоу-кар, предназначенный для дрифта. Как часть празднования 50-летия от создания Renault 5, автомобиль отдает должное самым легендарным версиям модели: Renault 5 TURBO и TURBO 2. Новинка получилась умышленно пышной, ее технические показатели среди лучших в классе, машина полна атмосферы развлечений и гейминга, а также есть цифровая NFT версия.



Возвращение позиций на рынке C-класса является одной из главных задач стратегии бренда Renault.

Концепт-кары, шоу-кары и новые производственные модели на стенде являются олицетворением этой цели и показывают, что бренд сосредоточен на инновациях как никогда, однако остается верен традициям и активно пользуется собственным опытом в строительстве электрокаров.

Kangoo E-Tech Electric

Через 25 лет после изобретения сегмента ludospace (досуговые автомобили) с его несравнимым, практичным дизайном – в том числе и использованию впервые в истории боковых сдвижных дверей – Renault Kangoo до сих пор на шаг впереди и верен своим традициям.

Kangoo – это также история успеха: компания Renault продала 4 миллиона единиц модели в 50 странах мира. Автомобиль является квинтэссенцией всего наилучшего: семейный автомобиль с элегантным дизайном и немалым внутренним пространством, транспортное средство с впечатляющим багажным отделением, профессионалы оценят его прочную конструкцию.

После непрерывных многолетних обновлений и внедрения новаторских решений впервые в истории Renault Kangoo доступен в электрической версии E-Tech Electric.

Austral, хай-тек кроссовер, впервые показан широкой публике

Новый Austral является следующим этапом захвата С-сегмента рынка, начавшего бренд Renault с выпуска Arkana и Megane E-Tech Electric. Его спортивный экстерьер полон отличительных черт кроссоверов. Кстати, новый Austral также доступен в еще более спортивной версии Esprit Alpine.

Салон элегантный и выполнен в стиле hi-tech. Жемчужиной приветливого и гостеприимного интерьера является экран OpenR, на котором отображается панель инструментов, навигация и мультимедийная система со встроенными приложениями и сервисами Google. Новый Austral является венцом современности с 32 системами водительской помощи (ADAS), настройками Multi-Sense и 4Control Advanced, третье поколение системы четырехколесного рулевого управления Renault. Все эти полезные, активные и разумные технологические особенности служат для улучшения комфорта, удовлетворения и безопасности пассажиров.

Став первым автомобилем Renault на базе платформы CMF-CD третьего поколения, разработанной совместно с Альянсом, новый Austral оснащен новейшей более мощной и эффективной версией системы Full Hybrid E-Tech и двумя бензиновыми 48V или 12V мягкими гибридными двигателями. Модельный ряд включает набор электрифицированных моторов, чтобы частным пользователям и автопаркам было что выбрать для соответствия своим конкретным потребностям.

RENO: общее детище Renault и Cerence

Renault и Cerence работают вместе над созданием очеловеченного цифрового второго пилота нового поколения для более легкого и эффективного управления электромобилем.

Компания Cerence и Renault объединили усилия, чтобы сделать более продуктивным опыт управления транспортным средством через человекообразную форму взаимодействия с машиной, активно ориентирующей клиента в технологиях электромобилей: обучает, объясняет, облегчает управление.

Вот несколько примеров:

Представление функционала нового авто (знакомство и базовая настройка)

Максимально эффективное пользование разными способами зарядки электромобиля

Советы по поводу полезных и рациональных функций, таких как настройка температуры или правильного режима движения в соответствии с ситуацией.

Новый очеловеченный второй пилот работает на базе ассистента Cerence и будет представлен на интерактивной мультимедийной системе OpenR Link на автомобилях Renault следующего поколения.

Scenic Vision

Scenic Vision является воплощением преданности Renault развитию экологической мобильности и отражает план бренда по полной декарбонизации новых автомобилей. Этот автомобиль первый, где использована новая жемчужно-белая краска, которая сушится ультрафиолетовыми лампами вместо более затратных инфракрасных нагревателей, обеспечивающая снижение затрат энергии при производстве на 75%.

Kangoo Hippie Caviar Motel, электрический шоу-кар для развлечений

Renault презентовал второй акт своей стратегии по транспортным средствам для досуга – Kangoo Hippie Caviar Motel – на Парижском автосалоне. Этот трансформированный фургон, построенный на базе нового Kangoo L2 E-Tech Electric, является мобильным, универсальным и маневровым кемпервеном для путешественников и любителей спорта в поисках широких пространств и приключений.

R5 Prototype: встреча прошлого с электрическим будущим

Душа бренда происходит от его корней. Renault 5 Prototype станет для Renault способом демократизировать электромобили в Европе благодаря авангардной версии его популярного, базового и элегантного предка. Renault 5 prototype является симпатичным, компактным сити-каром, открывает двери в будущее одному из бестселлеров Renault благодаря современному 100% электрическому обновлению.

Megane E-Tech Electric, электромобиль нового поколения

Новый Megane E-Tech Electric является первой моделью электромобилей Renault «Поколение 2.0» и новым разделом революции электрического транспорта, начавшейся более десяти лет назад. Он подключен, встроен как в экосистему электромобилей, так и в цифровые экосистемы юзеров и является первым шагом Renault на пути к возвращению позиций в секторе C.