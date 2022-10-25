Renault взяв участь у 89-му Паризькому автосалоні з низкою світових прем'єр: 4EVER Trophy, R5 TURBO 3E та Kangoo E-Tech Electric. Окрім того, вперше було продемонстровано публіці електричний кросовер Austral, Reno аватар, Hippie Caviar Motel, Scenic Vision, R5 Protype і Megane E-Tech Electric.

Renault – постійний учасник різноманітних автомобільних виставок – взяв участь і у 89-му Паризькому автосалоні з 17 по 23 жовтня 2022 року.

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4EVER Trophy, перевтілення легенди на кросовер B-класу

Через тридцять років після завершення виробництва, Renault показав новітній електричний дебют легендарного Renault 4 на Паризькому автосалоні: 4EVER Trophy. Цей шоу-кар є легковажним шукачем пригод і, зокрема, створений на честь святкування 25-ої річниці гуманітарного ралі 4L Trophy. Він передбачає появу майбутніх електричних кросоверів B-класу, що вийдуть на ринок у 2025 році і виготовлятимуться у Франції на заводі міста Мобеж.

R5 TURBO 3E, народжений для дрифту

R5 TURBO 3E – видовищний електричний шоу-кар, створений для дрифту. Як частина святкування 50-ої річниці від створення Renault 5, автомобіль віддає належне найлегендарнішим версіям моделі: Renault 5 TURBO і TURBO 2. Новинка вийшла зумисне пишною, її технічні показники серед найкращих у класі, машина сповнена атмосфери розваг і геймінгу, а NFT підготувало її цифрову версію.



Повернення позицій на ринку C-класу є одним з головних завдань стратегії бренду Renault.

Концепт-кари, шоу-кари і нові виробничі моделі на стенді є уособленням цієї мети і показують, що бренд зосереджений на інноваціях як ніколи, однак залишається вірний традиціям і активно користується власним досвідом у будівництві електрокарів.

Kangoo E-Tech Electric

Через 25 років після винайдення сегменту ludospace (автомобілі для дозвілля) з його незрівнянним, практичним дизайном – зокрема й використанню вперше в історії бічних зсувних дверей – Renault Kangoo досі на крок попереду і вірний своїм традиціям.

Kangoo – це також й історія успіху: компанія Renault продала 4 мільйони одиниць моделі у 50 країнах світу. Авто є квінтесенцією усього найкращого: сімейний автомобіль з елегантним дизайном і чималим внутрішнім простором, транспортний засіб із вражаючим багажним відділенням, професіонали оцінять його міцну конструкцією.

Після безперервних багаторічних оновлень та впровадження новаторських рішень, вперше в історії Renault Kangoo доступний у електричній версії E-Tech Electric.

Austral, хай-тек кросовер, вперше показаний широкому загалу

Новий Austral є наступний етапом захоплення С-сегменту ринку, який розпочав бренд Renault з випуску Arkana і Megane E-Tech Electric. Його спортивний екстер’єр повен відмінних рис кросоверів. До речі, новий Austral також доступний у ще більш спортивній версії Esprit Alpine.

Салон авто елегантний і виконаний у стилі хай-тек. Перлиною привітного та гостинного інтер’єру є екран OpenR, на якому відображається панель інструментів, навігація і мультимедійна система з вбудованими застосунками та сервісами Google. Новий Austral є вінцем сучасності з 32 системами допомоги водію (ADAS), налаштуваннями Multi-Sense і 4Control Advanced, третє покоління системи чотириколісного рульового керування Renault. Усі ці корисні, активні і розумні технологічні особливості служать для покращення комфорту, задоволення і безпеки пасажирів.

Ставши першим автомобілем Renault на базі платформи CMF-CD третього покоління, яка була розроблена спільно з Альянсом, новий Austral оснащений найновішою більш потужною і ефективною версією системи Full Hybrid E-Tech і двома бензиновими 48V або 12V м’якими гібридними двигунами. Модельний ряд включає набір електрифікованих моторів, щоб приватним користувачам і автопаркам було, що обрати задля відповідно до своїх конкретних потреб.

Офіційний аватар RENO: спільне дітище Renault та Cerence

Renault і Cerence працюють разом над створенням олюдненого цифрового другого пілота нового покоління для легшого і ефективнішого керування електромобілем.

Компанія Cerence і Renault об’єднали зусилля, щоб зробити продуктивнішим досвід керування транспортним засобом через людиноподібну форму взаємодії з машиною, що активно орієнтує клієнта у технологіях електромобілів: навчає, пояснює, полегшує управління.

Ось лише декілька прикладів:

Представлення функціоналу нового авто (ознайомлення і базове налаштування)

Максимально ефективне користування різними способами заряджання електромобілю

Поради щодо корисних і раціональних функцій, таких як налаштування температури або правильного режиму руху відповідно до ситуації.

Новий олюднений другий пілот працює на базі асистенту Cerence і буде презентований на інтерактивній мультимедійній системі OpenR Link на автомобілях Renault наступного покоління.

Scenic Vision

Scenic Vision є втіленням відданості Renault розвитку екологічної мобільності і відображає план бренду з повної декарбонізації нових автомобілів. Цей автомобіль перший, де використана нова перлинно-біла фарба, що сушиться ультрафіолетовими лампами замість більш витратних інфрачервоних нагрівачів, що забезпечує зниження витрат енергії під час виробництва на 75%.

Kangoo Hippie Caviar Motel, електричний шоу-кар для розваг

Renault презентував другий акт своєї стратегії щодо транспортних засобів для дозвілля – Kangoo Hippie Caviar Motel – на Паризькому автосалоні. Цей трансформований фургон, що побудований на базі нового Kangoo L2 E-Tech Electric є мобільним, універсальним і маневровим кемпервеном для мандрівників та любителів спорту у пошуках широких просторів і пригод.

R5 Prototype: зустріч минулого з електричним майбутнім

Душа бренду походить від його коренів. Renault 5 Prototype стане для Renault способом демократизувати електромобілі у Європі завдяки авангардній версії його популярного, базового та елегантного пращура. Renault 5 prototype є симпатичним, компактним сіті-каром, відкриває двері у майбутнє одному із бестселерів Renault, завдяки сучасному 100% електричному оновленню.

Megane E-Tech Electric, електромобіль нового покоління

Новий Megane E-Tech Electric є першою моделлю електромобілів Renault «покоління 2.0» і новим розділом революції електричного транспорту, що почалася понад десятиліття тому. Він під’єднаний, інтегрований як у екосистему електромобілів, так і у цифрові екосистеми користувачів і є першим кроком Renault на шляху до повернення позицій у сегменті C.