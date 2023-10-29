Выставка мобильности Japan Mobility Show, пришедшая на замену Токийскому автосалону, стала для японского автопрома традиционным показом будущих проектов: Mazda, Toyota, Nissan и другие показали потрясающие проекты.

Пребывание японских и других мировых автомобильных брендов одновременно в одном месте превратилось в своеобразный показ планов японской автомобильной промышленности, в очередной раз продемонстрировавшей подлинную креативность и разнообразие в форме, размере и типе автомобилей.

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Мазда

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Концепт Mazda Iconic SP стал настоящим потрясающим, элегантным указателем в скорое будущее. Очевидно, это предварительный взгляд на новый MX-5 как роторную электрическую модель с увеличенным запасом хода. Mazda уже объявила о приостановке производства текущего MX-5, чтобы получить больше времени для создания нового автомобиля.

Nissan

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Nissan показал семейство электромобилей следующего поколения. Hyper Force (на фото) с необычным дизайном и мощностью более 1300 л. с. был одним из пяти концептов Nissan Hyper на выставке. Самым удивительным эксперты назвали небольшой внедорожник под названием Hyper Punk, самым красивым признали Hyper Urban, а самым изысканным – Hyper Adventure.

Toyota

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Этот производитель демонстрировал много как концептуальных новинок, так и готовых к серийному производству. Привлек его концептуальный кроссовер Land Cruiser Se с четким взором на будущее электромобилей. Порадовали первые изображения концепт-кара Toyota EPU, уже соответствующие готовым образцам для серийного производства

Daihatsu

Название me:Mo и дизайн, и форма электрического городского автомобиля связаны с персонажем детского мультипликационного фильма. Автомобиль показали с интерьером, удобным для детей, с песочницей, корзиной для игрушек и необычным разноцветным кузовом. Рядом с концептом me:Mо (на фото) стоял двухместный электрический кабриолет Ospano для прогулок.

Honda

В среде роскошных автомобилей и концептов производитель показал еще бюджетный концепт-кар CI-MEV с электромотором 11 л.с. Двухместный автомобиль Honda позиционирует как молодежный студенческий личный транспорт для начинающих водителей, а также для пожилых людей, которым присуще свойство спокойной езды. А еще здесь видится осовремененный аналог бывших советских мотоколясок СМЗ – только более мощных, тихих и комфортных.

Suzuki

По названию похожи, а по происхождению, назначению и габаритным размерам – как чужие: Suzuki eVX с классическими аэродинамическими формами кузова обладает батареей емкостью 60 кВт-ч и может проехать на одной зарядке 550 км, а чудаческий концептуальный квадратный малыш Suzuki eWX с электрической трансмиссией способен преодолеть 228,5 км без подзарядок.

BYD

Это первая в истории китайского автопроизводства компания, участвующая в самой престижной японской выставке. Ведущий мировой производитель автомобилей с новой энергией показал сразу пять своих моделей NEV и набор своих передовых технологий, проторяя себе путь на рынок этой страны.

И это понятно: уже весной 2024 года BYD запустит в Японии электрический спортивный седан BYD SEAL, построенный на новой платформе e⁴ и с интеллектуальной системой управления кузовом DiSus. BYD своим амбициозным планом намерена в будущем обеспечить японский рынок более разнообразными вариантами новых энергетических автомобилей.

Yamaha

Производитель удивил сразу двумя своими концептуальными моделями. В одном случае представлен роскошный спортивный электрический трицикл Yamaha Tricera (на фото) с добавленной к передним рулевым еще и новой системой управления задним колесом. В другом случае внимание привлек необычный концептуальный мотоцикл MOTOROiD2, что также будет иметь хорошую перспективу спроса.

И напоследок предлагаем пробежаться выставкой Japan Mobility Show с помощью видеосюжета наших коллег СarSales, в котором без перевода все понятно.