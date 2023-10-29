Виставка мобільності Japan Mobility Show, що прийшла на заміну Токійському автосалону, стала для японського автопрому традиційним показом майбутніх проєктів: Mazda, Toyota, Nissan та інші показали приголомшливі проєкти.

Перебування японських та інших світових автомобільних брендів одночасно в одному місці перетворилося на своєрідний показ планів японської автомобільної промисловості, яка в черговий раз продемонструвала справжню креативність і різноманітність у формі, розмірі та типі автомобілів.

Також цікаво що показали українські виробники на виставці комунтеху

Mazda

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Концепт Mazda Iconic SP став справжнім приголомшливим, елегантним дороговказом у недалеке майбутнє. Вочевидь, це попередній погляд на новий MX-5 як роторної електричної моделі зі збільшеним запасом ходу. Mazda вже оголосила про призупинення виробництва поточного MX-5, щоб отримати більше часу для створення нового автомобіля.

Nissan

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Nissan показав сімейство електромобілів наступного покоління. Hyper Force (на фото) з незвичним дизайном і потужністю понад 1300 к.с. був одним із п’яти концептів Nissan Hyper на виставці. Найдивовижнішим експерти назвали невеликий позашляховик під назвою Hyper Punk, найкрасивішим визнали Hyper Urban, а найвишуканішим – Hyper Adventure.

Toyotа

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Цей виробник демонстрував багато як концептуальних новинок, так і вже готових до серійного виробництва. Привернув увагу його концептуальний кросовер Land Cruiser Se з чітким поглядом на майбутнє електромобілів. Порадували перші зображення концепт-кара Toyota EPU, що уже відповідають готовим зразкам для серійного виробництва

Daihatsu

Назва me:Mo та дизайн і форма електричного міського автомобіля пов’язані з персонажем дитячого мультиплікаційного фільму. Автомобіль показали з інтер’єром, зручним для дітей, з пісочницею, кошиком для іграшок і незвичайним різноколірним кузовом. Поряд з концептом me:Mо (на фото) стояв електричний двомісний кабріолет Ospano для прогулянок.

Honda

З-поміж розкішних автівок і концептів виробник показав ще й бюджетний концепт-кар CI-MEV з електромотором 11 к.с. Двомісний автомобіль Honda позиціює як молодіжний студентський особистий транспорт для водіїв-початківців, а також для людей похилого віку, яким притаманна властивість спокійної їзди. А ще тут вбачається осучаснений аналог колишніх радянських мотоколясок СМЗ – тільки значно потужніших, тихіших і комфортніших.

Suzuki

За назвою схожі, а за походженням, призначенням та габаритними розмірами – наче чужинці: Suzuki eVX з класичними аеродинамічними формами кузова має батареєю місткістю 60 кВт-год і може проїхати на одній зарядці 550 км, а трохи дивацький концептуальний квадратний малюк Suzuki eWX (на фото) з електричною трансмісією здатен подолати 228,5 км без заряджань.

BYD

Це перша в історії китайського автовиробництва компанія, яка бере участь у найпрестижнішій японській виставці. Провідний світовий виробник автомобілів з новою енергією показав відразу п’ять своїх моделей NEV та набір своїх передових технологій, торуючи собі шлях на ринок цієї країни.

І це зрозуміло: вже навесні 2024 року BYD запустить в Японії електричний спортивний седан BYD SEAL, збудований на новій платформі e⁴ та з інтелектуальною системою керування кузовом DiSus тощо. BYD своїм амбіційним планом має намір у майбутньому забезпечити японський ринок більш різноманітними варіантами нових енергетичних автомобілів.

Yamaha

Виробник здивував відразу двома своїми концептуальними моделями. В одному випадку подано розкішний спортивного типу електричний трицикл Yamaha Tricera (на фото) з доданою до передніх рульових ще й новою системою керування заднім колесом. В іншому випадку увагу привернув незвичний концептуальний мотоцикл MOTOROiD2, що також матиме згодом гарну перспективу попиту.

І наостанок пропонуємо пробігтися виставкою Japan Mobility Show за допомогою відеосюжету наших колег СarSales, в якому й без перекладу все зрозуміло.