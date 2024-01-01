Визначені найкращі cемимісні кросовери: рейтинг

На це є декілька вагомих причин. Трирядні кросовери пропонують просторий салон у поєднанні з високим комфортом під час їзди та практичністю. Деякі з них мають третій ряд, який найкраще підходить для епізодичного використання, тоді як інші здатні комфортно перевозити групу дорослих, але жертвують об’ємом багажника.

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Експерти Autocar склали власний перелік найкращих трирядних автомобілів, що доступні на ринку Британії. Водночас редакція Авто 24 обрала серед цього списку 7 найкращих семимісних кросоверів, які можна придбати в Україні.

7 місце – Mercerdes-Benz GLB

Модель від Mercedes-Benz відрізняється чудовими матеріалами в салоні та плавністю ходу, проте, компанія обрала досить цікаву стратегію, спробувавши поєднати в досить компактному кросовері риси дизайну найбільшого GLS та практичність семимісного авто. В результаті вийшов досить привабливий автомобіль, проте він має значно вищий цінник порівняно зі своїми конкурентами, тому й отримав лише 7 місце в цьому топі.

Щоб автомобіль прослужив якомога довше, потрібно не забувати змінювати основні рідини та фільтри. Німецький Bosch виробляє усі види фільтрів для авто - повітряні, оливні, паливні (бензинові та дизельні), а також для салону. В цих виробах можна не сумніватись - вони завжди найвищої якості. Рекламна інформація

6 місце – Skoda Kodiaq

Kodiaq має гірші матеріали обробки, ніж його вищезгаданий конкурент, однак відрізняється просторішим салоном та багажником, що суттєво відрізняє його від інших конкурентів в цьому ціновому сегменті. Кросовер пропонується з 2,0-літровими бензиновими двигунами TFSI, або дизелями TDI, потужністю 190 й 150 кінських сил відповідно. У поєднанні з повним приводом й 7-ступеневою DSG ці агрегати відчуваються чудово.

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5 місце – Land Rover Discovery

Land Rover Discovery третього покоління залишається відмінним повнорозмірним семимісним варіантом завдяки привабливому шарму та справді розкішним характеристикам. Його третій ряд справді просторий, проте, об’єм багажника в такому разі зменшується зі стандартних 1137 літрів до скромних 258 літрів, чого може вистачати не всім.

4 місце – Peugeot 5008

Оновлений кросовер від Peugeot відрізняється унікальним дизайном з характерними ДХВ “кігтями лева” й доступний як з зі звичними двигунами внутрішнього згорання, так і у виконаннях гібрида та електромобіля. Салон моделі також значно відрізняється від конкурентів, тому 5008 стане чудовим вибором для тих, хто шукає стильний та економічний семимісний автомобіль.

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3 місце – Kia EV9

Флагманський електрокросовер від Kia є єдиною повністю електричною моделлю в цьому списку. Модель можна впізнати за її самобутнім дизайном або завдяки міцному силуету. Що цікаво, корейський автовиробник пропонує EV9 у варіантах 6- та 7-місного авто, тому кожен покупець зможе обрати підходящий для себе автомобіль. EV9 поставляється з акумулятором ємністю 99,8 кВт-год й у виконанні з одним двигуном на задній осі потужністю 200 к.с. він може подолати до 560 км на одному заряді.

2 місце – Hyundai Santa Fe

Santa Fe впевнено продовжує бути одним з лідерів на ринку семимісних авто. Кросовер п’ятого покоління підвищує привабливість міського середньорозмірного кросовера, який завжди готовий до пригод, завдяки своєму ретро-футуристичному дизайну, високій технологічності та ергономіці, а також просторому салону.

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1 місце – Volvo XC90

Експерти Autocar визнали Volvo XC90 найкращим варіантом семимісного автомобіля для повсякденної їзди, навіть попри те, що деякі вищезгадані конкуренти мають кращу динаміку, керованість, чи технологічність. На їх думку, XC90 пропонує чудовий баланс продуктивності, ефективності та низьких експлуатаційних витрат у своїй гібридній формі.

До того ж модель здатна подолати до 71 км на електротязі, що буде особливо корисно в міських умовах. Найбільшою перевагою XC90 є його просторий, добре оснащений салон, який має високу якість і вишукану обробку. У ньому достатньо місця для комфортної подорожі семи дорослих, а сидіння третього ряду забезпечують достатньо місця для голови та ніг.