Названы лучшие семиместные кроссоверы: рейтинг

На это есть несколько весомых причин. Трехрядные кроссоверы предлагают просторный салон в сочетании с высоким комфортом во время езды и практичностью. Некоторые из них имеют третий ряд, который лучше всего подходит для эпизодического использования, тогда как другие способны комфортно перевозить группу взрослых, но жертвуют объемом багажника.

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Эксперты Autocar составили собственный перечень лучших трехрядных автомобилей, доступных на рынке Великобритании. В то же время редакция Авто 24 выбрала среди этого списка 7 лучших семиместных кроссоверов, которые можно приобрести в Украине.

7 место – Mercerdes-Benz GLB

Модель от Mercedes-Benz отличается великолепными материалами в салоне и плавностью хода, однако, компания выбрала довольно интересную стратегию, попытавшись совместить в достаточно компактном кроссовере черты дизайна крупнейшего GLS и практичность семиместного авто. В результате получился достаточно привлекательный автомобиль, однако он имеет значительно более высокий ценник по сравнению со своими конкурентами, поэтому и получил лишь 7 место в этом топе.

6 место – Skoda Kodiaq

Kodiaq имеет худшие материалы отделки, чем его вышеупомянутый конкурент, однако отличается просторным салоном и багажником, что существенно отличает его от других конкурентов в этом ценовом сегменте. Кроссовер предлагается с 2,0-литровыми бензиновыми двигателями TFSI, или дизелями TDI, мощностью 190 и 150 лошадиных сил соответственно. В сочетании с полным приводом и 7-ступенчатой DSG эти агрегаты чувствуются прекрасно.

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5 место – Land Rover Discovery

Land Rover Discovery третьего поколения остается отличным полноразмерным семиместным вариантом благодаря привлекательному шарму и действительно роскошным характеристикам. Его третий ряд действительно просторный, однако, объем багажника в таком случае уменьшается со стандартных 1137 литров до скромных 258 литров, чего может хватать не всем.

4 место – Peugeot 5008

Обновленный кроссовер от Peugeot отличается уникальным дизайном с характерными ДХО “когтями льва” и доступен как с привычными двигателями внутреннего сгорания, так и в исполнениях гибрида и электромобиля. Салон модели также значительно отличается от конкурентов, поэтому 5008 станет отличным выбором для тех, кто ищет стильный и экономичный семиместный автомобиль.

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3 место – Kia EV9

Флагманский электрокроссовер от Kia является единственной полностью электрической моделью в этом списке. Модель можно узнать по ее самобытному дизайну или благодаря прочному силуэту. Что интересно, корейский автопроизводитель предлагает EV9 в вариантах 6- и 7-местного авто, поэтому каждый покупатель сможет выбрать подходящий для себя автомобиль. EV9 поставляется с аккумулятором емкостью 99,8 кВт-ч и в исполнении с одним двигателем на задней оси мощностью 200 л.с. он может преодолеть до 560 км на одном заряде.

2 место – Hyundai Santa Fe

Santa Fe уверенно продолжает быть одним из лидеров на рынке семиместных авто. Кроссовер пятого поколения повышает привлекательность городского среднеразмерного кроссовера, который всегда готов к приключениям, благодаря своему ретро-футуристическому дизайну, высокой технологичности и эргономике, а также просторному салону.

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1 место – Volvo XC90

Эксперты Autocar признали Volvo XC90 лучшим вариантом семиместного автомобиля для повседневной езды, даже несмотря на то, что некоторые вышеупомянутые конкуренты имеют лучшую динамику, управляемость, или технологичность. По их мнению, XC90 предлагает отличный баланс производительности, эффективности и низких эксплуатационных расходов в своей гибридной форме.

К тому же модель способна преодолеть до 71 км на электротяге, что будет особенно полезно в городских условиях. Самым большим преимуществом XC90 является его просторный, хорошо оснащенный салон, который имеет высокое качество и изысканную отделку. В нем достаточно места для комфортного путешествия семи взрослых, а сиденья третьего ряда обеспечивают достаточно места для головы и ног.