Заряд позитиву гарантовано!

Збіг це чи ні, та саме сьогодні, у п’ятницю, в мережі з’явилось кілька напрочуд цікавих відео, котрі оцінять усі автомобілісти. Пропонуємо влаштувати собі невеличкий відео-марафон.

Під номером першим – шалений татусь, що перетворив дончину іграшку на бойовий болід, обладнавши його справжнім двигуном Honda. Американці звуть такі дитячі машинки “Барбі-кар” і рожевий колір додає пластиковому кузову Ford Mustang ще більш лялькового та дівчачого вигляду, та він не в змозі приховати усе залізяччя, котрим обладнав його татко-дріфтер. Якщо хочете знати, що стирчить над капотом, то це одноциліндровий 19-сильний мотор від ендуро Honda CRF 230.

А як вам такий мотор BMW M10? З листового гофрованого картону та картонних трубок. Деталізація – вражає! А до всього, модель у пропорції 1:1 ще й може виконувати майже усі механічні функції справжнього двигуна. Приділяючи проекту по дві-три години на день, Марк В. Зак витратив рік на створення цієї дивовижної моделі.

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Нам здається, що старенький Opel Kadett E ніколи раніше не їздив так швидко! На дрегових заїздах RACE1000 у Німеччині 30-річний Kadett розігнали до 314 км/год! От що називається “гарячий хетчбек”! Автомобіль від ательє WKT має під капотом 16-клапанний двигун 2.0 GSi, котрий “прокачали” до 1250 кінських сил.

“Ворота світла”. Так називається проект нідерландської студії Icoon Afsluitdijk, реалізований Studio Roosegaarde. З одного боку – це просто 60 пілонів дамбових шлюзів, з іншого – магічна краса. Секрет цього арт об’єкту у світловідбиваючих стрічках, які нанесені на грані технічних споруд.

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На останок – наймасштабніша зустріч гіперкарів на треку. Більше 70 найшвидших, найдорожчих, найрідкісніших та найкрутіших автомобілів сучасності зібрались в одному місці. Загальна кількість кіньських сил у епіцентрі події сягає близько 100 тисяч, а сукупна вартість усіх цих “іграшок” перевалює за 50 мільйонів доларів. Zenvo TSR-S, Apollo IE, Koenigsegg Agera RS, and Rimac Concept_One, Bugatti Veyron, Lamborghini Centenario, Ford GT, Koenigsegg Agera R, Pagani Huayra, числені Ferrari, Porsche та Corvett`ів і ще багато багато вражаючих машин. Серед них ви точно знайдете авто своєї мрії! Зліт “суперкароводів” відбувся на Автодромі Ассен у Нідерландах, а зветься усе це дійство SuperCar Sunday.

І бонус:

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