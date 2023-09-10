Мюнхенская выставка IAA Mobility 2023 продемонстрировала самые смелые концепции и дизайн электромобилей, ставшие признаком не только ожидаемых изменений, но и указателем в будущее мирового автопрома.

Именно на такие задачи производители нацелили премьеры своих концептов. В последний день работы престижной выставки редакция Авто24 собрала вместе самые яркие концептуальные наработки автоконцернов. В обзор вошли только те работы, которые вызвали наибольший интерес посетителей, поклонников экологически чистых машин и наших экспертов.

Концепт Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz показал четырехдверное купе среднего класса Concept CLA Class с элегантной формой кузова, демонстрирующей явную эволюцию CLA Coupé.

Вытянутый "акульий нос" передней части, полностью закрытая решетка радиатора с подсветкой, а также характерные фары со звездным логотипом Mercedes – это совсем не традиционный для бренда стиль. Естественно, он "зашел" не всем.

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В силовом наполнении упоминается электродвигатель мощностью 235 л.с. (175 кВт/238 л.с.), что весит менее 110 кг. Вместе с относительно небольшой батареей на 90 кВт*ч и продуманной аэродинамикой это обеспечивает пробег в 750 км.



Концепт Polestar Synergy

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Polestar Design Contest будто прибыла из космоса: дебют Synergy в виде электрического суперкара начался с полностью завершенной модели в масштабе 1:1. Это не дизайнерская работа производителя, его художники только развивали мнение троих победителей объявленного конкурса.

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Напомним, что шведский бренд объявил конкурс на лучший дизайн электромобиля Polestar, в котором приняли участие более 600 художников, дизайнеров со всего мира. Отобрали три проекта, в основу положили наброски ставшего победителем китайского дизайнера.

Правда, претворять этот концептуальный проект в реальный продукт производитель не собирается. В сущности, это лишь намек на возможный электромобиль в не очень близкой перспективе: одноместный суперкар высотой всего 1,07 метра и длиной 4,56 метра пока не вписывается в сегодняшние реалии.

Концепт Volkswagen ID.GTI

​ Здесь все реально, без всяких нереалистичных штрихов и что-то знакомое с Golf GTI, чья ливрея подошла на будущую модель ID.2, представленную еще весной: серийная версия из нынешнего концепта запланирована на 2027 год, то есть через несколько лет после дебюта упомянутого ID.2.

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VW реально рассчитывает получить еще один культовый хит. Разработчики обещают, что новый GTI лучше классического автомобиля будет проходить извилистые повороты. Здесь большая надежда полагается на систему управления Experience Control, наделяющую электрическую версию автомобиля синтезированной версией управления.

Уже то, что производитель переносит ДНК GTI в электрическую версию, говорит о постоянном отношении к проверенным временем наработкам. Строительство прототипа на электрической модульной платформе MEB, серийная версия которой должна появиться на рынке в течение 2-3 лет, это подтверждает. Правда, о размерах, силовых характеристиках и запасе хода концептуального Volkswagen ID. GTI производитель ничего не сказал.

Концепт Audi Аctivesphere

​ Немецкий бренд показал, как может выглядеть пятиметровый электрический кроссовер Activesphere в будущем. Здесь легким движением руки кроссовер превращается в пикап.

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Концепт внедорожника поражает задней парой двери – они здесь открываются против хода. Эксклюзив в виде "активной спинки" в считанные секунды трансформирует автомобиль в pickup truck: заднее стекло поднимается вверх, дверь багажника опускается, отсек кузова отделяется от салона перегородкой.

Система полного привода в составе двух электромоторов общей мощностью 436 л. и 720 Нм максимального крутящего момента делает модель пригодной не только для города, но и путешествий, в т.ч. для эксплуатации в предгорьях или горах, в фермерских хозяйствах.



Концепт Opel Experimental

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Производитель дает четкое видение будущего бренда – электрическое, простое и увлекательное. При этом внимание концентрируется на революционном концепт-каре. Opel Experimental.

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Все идет к тому, что уже в 2024 году в любой серии у номенклатурной линейки будет хотя бы одна электрическая версия. С 2025 года все новые модели Opel будут полностью электрическими.

Концепт-кар Experimental дает старт не просто инновациям, это – указатель в завтрашний день. Его продуманные пропорции, заимствованные аэродинамические решения, построение внутреннего пространства и новейшие технологии освещения с подсветкой логотипа Opel Blitz, чего раньше не было, поражают смелостью.



Концепт Porsche Mission X

Электрический спортивный автомобиль Porsche Mission X показали в виде демонстрационной модели. Автопроизводитель пока не планирует претворять концепт в реальный серийный образец.

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Однако работы по совершенствованию концепта идут полным ходом. Автомобиль уже побывал на гоночной трассе Raceway Laguna Seca в Калифорнии. Там модель демонстрировали поклонникам марки и мировому сообществу.

Теперь немецкий производитель Porsche показал роскошный концепт на автосалоне IAA в Мюнхене. Он демонстрирует футуристический двухместный гиперкар с мощной и эффективной электрической силовой установкой и показывает собственное стремление к инновациям, но при этом официально зелёный свет Mission X не дает.