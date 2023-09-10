Мюнхенська виставка IAA Mobility 2023 продемонструвала найсміливіші концепції та дизайн електромобілів, що стали ознакою не тільки очікуваних змін, але й дороговказом у майбутнє світового автопрому.

Саме на таку мету виробники націлили прем’єри своїх концептів. В останній день роботи престижної виставки редакція Авто24 зібрала докупи найяскравіші концептуальні напрацювання автоконцернів. В огляд увійшли лише ті роботи, що викликали найбільший інтерес відвідувачів, шанувальників екологічно чистих машин та наших експертів.

Концепт Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz показав чотиридверне купе середнього класу Concept CLA Class з елегантною формою кузова, що демонструє явну еволюцію CLA Coupé.

Витягнутий "акулячий ніс" передньої частини, повністю закрита решітка радіатора з підсвічуванням, а також характерні фари із зірковим логотипом Mercedes – це зовсім не традиційний для бренду стиль. Певна річ, він “зайшов” не всім.

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У силовому наповнені згадується електродвигун потужністю 235 к.с. (175 кВт / 238 к.с.), що важить менше 110 кг. Разом з відносно невеликою батареєю на 90 кВт*год та продуманою аеродинамікою це забезпечую пробіг в 750 км.



Концепт Polestar Synergy

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Polestar Design Contest наче прибула з космосу: дебют Synergy у вигляді електричного суперкара розпочався з повністю завершеної моделі у масштабі 1:1. Це не дизайнерська робота виробника, його художники лише розвивали думку трьох переможців оголошеного конкурсу.

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Нагадаємо, що шведський бренд оголосив конкурс, на кращий дизайн електромобіля Polestar, в якому взяли участь понад 600 художників, дизайнерів з усього світу. Відібрали три проекти, в основу поклали начерки китайського дизайнера, який став переможцем.

Щоправда, втілювати цей концептуальний проект в реальний продукт виробник не збирається. По суті, це лише натяк на можливий електромобіль у не дуже близькій перспективі: одномісний суперкар заввишки всього 1,07 метра і довжиною 4,56 метри допоки не вписується у сьогоднішні реалії.

Концепт Volkswagen ID.GTI

​Тут все реально, без усіляких нереалістичних штрихів і щось знайоме з Golf GTI, чия ліврея підійшла на майбутню модель ID.2, представлену ще весною: серійна версія з нинішнього концепта запланована на 2027 рік, тобто через кілька літ після дебюту згаданого ID.2.

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VW реально розраховує отримати ще один культовий хіт. Розробники обіцяють, що новий GTI краще від класичного автомобіля проходитиме звивисті повороти. Тут велика надія покладається на систему керування Experience Control, що наділяє електричну версію автомобіля синтезованою версією управління.

Уже те, що виробник переносить ДНК GTI в електричну версію, говорить про стале відношення до перевірених часом напрацювань. Побудова прототипа на електричній модульній платформі MEB, серійна версія якої має з'явитися на ринку протягом 2-3 років, це підтверджує. Щоправда, про розмірні, силові характеристики та запас ходу концептуального Volkswagen ID. GTI виробник нічого не сказав.

Концепт Audi Аctivesphere

​Німецький бренд показав, як може виглядати п’ятиметровий електричний кросовер Activesphere у майбутньому. Тут легким порухом руки кросовер перетворюється… у пікап.

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Концепт позашляховика вражає задньою парою дверей – вони тут відкриваються проти ходу. Ексклюзив у вигляді "активної спинки" за лічені секунди трансформує автомобіль в pickup truck: заднє скло піднімається вгору, двері багажника опускаються, відсік кузова відділяється від салону перегородкою.

Система повного приводу у складі двох електромоторів загальною потужністю 436 к.с. і 720 Нм максимального крутного моменту робить модель придатною не тільки для міста, але й подорожей, в т.ч. для експлуатації в передгір’ї чи горах, у фермерських господарствах.



Концепт Opel Experimental

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Виробник дає чітке бачення майбутнього бренду – електричне, просте та захоплююче. При цьому увага концентрується на революційному концепт-карі Opel Experimental.

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Все йде до того, що вже у 2024 році у будь-якій серії номенклатурна лінійка матиме хоча б одну електричну версію. З 2025 року всі нові моделі Opel будуть стовідсотково електричними.

Концепт-кар Experimental дає старт не просто інноваціям, це – дороговказ. Його продумані пропорції, запозичені аеродинамічні рішення, побудова внутрішнього простору і новітні технології освітлення з підсвіткою логотипу Opel Blitz, чого раніше не було, вражають сміливістю.



Концепт Porsche Mission X

Електричний спортивний автомобіль Porsche Mission X показали у вигляді демонстраційної моделі. Автовиробник поки не планує втілювати концепт у реальний серійний зразок.

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Однак роботи над удосконалення концепту йдуть повним ходом. Автомобіль уже побував на гоночній трасі Raceway Laguna Seca у Каліфорнії. Там модель демонстрували прихильникам марки і світовій спільноті.

Тепер німецький виробник Porsche показав розкішний концепт на автосалоні IAA у Мюнхені, Він демонструє футуристичний двомісний гіперкар з потужною та ефективною електричною силовою установкою і показує власне прагнення до інновацій, але при цьому офіційно зелене світло Mission X не дає.