Баварці готують чимало цікавих новинок. Поглянемо, чого чекати у найближчі два роки.

Баварський автогігант активно працює над розширенням і оновленням модельного ряду. Пропонуємо вашій увазі повний список новинок BMW, що з’являться найближчим часом.

Багато нових моделей BMW матимуть в основі глобальну платформу CLAR. На цьому шасі базуватимуться усі нові моделі від 3 Серії до флагманського купе 8 Серії, що недавно став на конвеєр, і майбутнього великого позашляховика X7.

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Як водиться, молодші моделі марки поступово отримуватимуть технології від старших, дорожчих серій. Цифрові прилади стануть обов’язковими для усього модельного ряду баварської марки, усі матимуть сенсорні екрани мультимедійної системи, активні системи допомоги водію, а от технології напівавтономного управління поки що призначаються лише моделям, починаючи від 3 Серії.

Баварці такожє продовжують експериментувати з електричними та електрифікованими силовими установками. Причому гібридні версії BMW будуть як на основі бензинових двигунів, так і на основі дизелів.

Близько 20 нових моделей збирається вивести на ринок німецький концерн. Давайте подивимося на ті автомобілі, про які ми вже щось знаємо.

2019 BMW 8 Серії

Фактично, ця модель вже готова. Наразі ведеться виробнитцво флагманського спорт-купе і навідь відомі ціни. Модель отримала першокласне оснащення, як у технічному плані, так і у області комфорту й розкоші. Під капотом спорткара ховаєтсья 4,4-літровий V8 з парою турбін, що генерує 523 к.с.

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2019 BMW X5

П’яте покоління Ч5 також вже на конвеєрі. Новинка пропонуватиметься з шести- і восьмициліндровими двигунами, а у продаж надійде цієї осені з цінником лише на 1200 доларів більшим за кросовер четвертого покоління.

2019 BMW Z4

Довгоочікуваний родстер від BMW обіцяють презентувати до кінця нинішнього літа. Баварці об’єднали зусилля з інженерами Toyota, а результатом їхніх старань стануть два спорткари – BMW Z4 та Toyota Supra. Німці обіцяють зробити Z4 настільки відмінним від японського двійника, наскільки це можливо, зосередивши увагу на керованості спорткара. Оснащуватиметься родстер “рядною шісткою” 3.0 твін-турбо.

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2019 BMW X1 Фейсліфтинг

Три роки минуло з виходу BMW X1, тож вже саме час для оновлення. Баварці освіжили кузов кросовера, встановили екологічніші двигуни і вже восени обіцяють презентувати рестайлінгову модель.

2019 BMW X2 M35i

Наприкінці року світу мають явити і заряджену версію Х2 M35i. Кросовер обладнали 2-літровим турбованим агрегатом потужністю близько 300 коней, що забезпечить йому прискорення до сотні за 5 секунд або й менше.

2019 BMW X3M

X3M – це не екстрім, а просто більш потужна модифікація середньорозмірного кросовера з 450+ “конями” під капотом і спортивним шасі. Модель обіцяють показати також до кінця року.

2019 BMW X4M

Х4 вперше отримає повноцінну М-версію. Модель оснащуватиметься новим двигуном з маркуванням S58 – це 3-літровий рядний шестициліндровий мотор, посилений парою турбін, що генерує близько 450 к.с. і дозволить кросоверу набирати сотню за 4 секунди.

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2019 BMW X5 M

М-версію отримає і старший кросовер BMW. “Ікс п’ятому” вживили 4,4-літровий твін-турбо V8 продуктивністю близько 600 к.с. За чутками, цей агрегат дозволить важкому кросоверу мати ураганну динаміку, розвиваючи швидкість у 100 км/год трохи більше, ніж за 3 секунди.

2020 BMW X6

А на Х6 чекає зміна покоління. Третя генерація моделі має дебютувати напочатку наступного року. За попередньою інформацією Х6 отримає широку лінійку двигунів, включно з топовими шести- й восимициліндровими агрегатами.

2020 BMW X7

Ця модель, що має з’явитись перед публікою наступного року, стане найбільшим позашляховиком баварської марки. Окрім того, що у основі моделі буде платформа CLAR – майже нічого не відомо.

2020 BMW iX3

Дебют електричного кросовера BMW запланований на початок 2020 року. Електрифікована версія Х3 вироблятиметься у Китаї і звідти поставлятиметься у салони дилерів по усьому світу. Кросовер отримав двигун потужністю 270 к.с. та батарею на 70 кВт*год, що забезпечує йому запас ходу у 400 км.

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2019 BMW 1 Серії

Найменший BMW більше не буде задньопривідним. Це одна з небагатьох баварських новинок, що отримала платформу UKL2, на котрій будуватимуть і новий Mini. Пізніше можуть з’явитись М-версії моделі з повнопривідною трансмісією.

2019 BMW 2 Серії Gran Coupe

Купеподібний седан вперше матиме повноцінну М-версію і той же двигун, що й актуальна M2 – що означає потужність у 340 сил.

2019 BMW 3 Серії Sedan, Touring та M3

Нове покоління 3 Серії слід очікувати не раніше другої половини наступного року . Платформа CLAR.

2019 BMW 7 Серії Фейсліфтинг

Флагманський седан з Баварії отримає фейсліфтинг у стилі 8 Серії – великі решітки грилю та повітроводи у бампері, вузька оптика. Оновлення техніки не очікується. Дебют – у середині наступного року.

2019/2020 BMW 8 Серії Cabriolet, Gran Coupe та M8

8 Серія включатиме не лише флагманське купе, а й дводверний кабріолет і чотиридверний Gran Coupe. Скоріш за все усі кузовні модифікації матимуть М-версії. Причому баварці обіцяли, що M8 матиме потужність більше 600 кінських сил і розгінну динаміку на рівні 3,4 секунд до сотні.

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