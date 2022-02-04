Какой автомобиль самый лучший для снежной зимы? Короткий ответ – на зимних шинах. Но кроме соответствующих сезону шин, нелишне иметь в арсенале еще и дополнительные преимущества – полноприводную трансмиссию, высокий клиренс, электронные помощники со специальными зимними режимами движения.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации, мы рассказывали перед началом сезона. На самом деле, мы делаем это перед каждым зимним сезоном, ведь стремимся сделать дороги более безопасными. И каждый раз повторяем, что даже самый совершенный полный привод будет беспомощным на снегу и льду – вот пример, а вот еще пара.

При этом простенький переднеприводный хэтчбек на зимних шинах может иметь лучшую управляемость и сцепление с дорогой, чем мощный полноприводный внедорожник. Таким образом, для спокойной и уверенной эксплуатации зимой не требуется ни один автомобиль из этого списка. Но, как сказано выше, лучше иметь в запасе весь потенциал.

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Теперь, когда это установлено, можно перейти к списку машин. Автомобили в списке представлены новыми моделями, доступными в Украине. Все автомобили в рейтинге были протестированы нашей редакцией, поэтому вы можете найти подробный обзор каждого по соответствующей ссылке (в заголовке каждой модели).

Есть авто на разный вкус и бюджет, однако есть и общий критерий – полный привод. Большинство из них имеют расширенную систему полного привода, например, с векторизацией крутящего момента на каждое отдельное колесо или специальным режимом движения для снега и льда. Конечно, увеличенный дорожный просвет для таких авто также стандарт.





Постоянный полный привод и легендарная проходимость Ленд Крузера в люксовом исполнении от Lexus. Удовольствие – не из дешевых, но это настоящий ледокол и сравниться с ним в способности ехать сквозь снежные заносы может не много других автомобилей.





Здесь мог бы быть новый Land Cruiser 300, однако очередь ожидания этих внедорожников растянулась на годы. Поэтому рекомендуем обратить внимание на менее популярную модель с тремя рядами кресел и полным приводом, которая имеет более доступную цену и без ожиданий может поселиться в вашем гараже.



Неожиданный стиляга из Испании не только умеет привлечь внимание своим видом и хорошо чувствует себя на треке благодаря спортивным качествам, но и умеет выживать за пределами асфальта, на заснеженных грунтовках, благодаря 17-сантиметровому клиренсу, полному приводу и хорошо настроенной на зимние условия электронике.





Почему не Duster? Во-первых, о Duster знает каждый, к тому же по сути это Dacia. Во-вторых, Koleos – более свежий. Наконец, потому что это Nissan X-Trail в стильном французском костюме, а X-Trail уже несколько поколений пользуется хорошей славой легкого внедорожника, хотя классифицируется как кроссовер.





Электрический полный привод, который создают два электромотора, по одному на каждой оси – это действительно что-то новое, что-то иначе, чем традиционный механический или даже модерновый электронный. К тому же автомобиль, что прилагается к этому полному приводу, умеет изменять клиренс на ходу в диапазоне от 114 до 201 мм. Но главное, этот электрокар доказал свою работоспособность в зимних условиях.





Кандидатами в список от Mazda также были CX-5 и CX-9, однако нам кажется, что тридцатка несправедливо недооценена. Компактный стильный кроссовер имеет гибридную силовую установку, с которой даже зимой потребляет меньше топлива, чем аналоги.





У электрического Jaguar I-PACE долго не было соперников на нашем рынке, и сегодня количество предложений на подобную технику постепенно растет. Самым свежим и, наверное, технологичным электрическим внедорожником в Украине сейчас является BMW iХ. Впрочем, Mercedes-Benz EQC, EQB и EQC могут не согласиться с последним утверждением.





На тестах у нас также побывали свежие Pajero Sport и ASX, однако в этот список попал именно Eclipse Cross, поскольку он является новейшей моделью в линейке бренда, а значит, наименее известной. Других преимуществ против полноприводных Mitsubishi у него нет. Разве что цена.





Countryman – это самый простой, самый большой и универсальный автомобиль в линейке MINI. А в исполнении JCW – еще и самый мощный за всю историю бренда. Настоящий макси-мини!





Эта модель в шестом поколении все еще поддерживает статус "универсала повышенной проходимости", хотя по возможностям на бездорожье даст фору многим машинам, что звутся кроссоверами или внедорожниками.





Фантастический внешний вид, полный привод, гибридная силовая установка, уважаемое имя, приемлемый ценник – кажется, этот кроссовер получил все козыри, чтобы гарантированно выиграть, по крайней мере, в своем сегменте.