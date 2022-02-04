Який автомобіль найкращий для сніжної зими? Коротка відповідь — на зимових шинах. Та крім відповідних сезону шин, не зайве мати в арсеналі ще й додаткові переваги — повнопривідну трансмісію, високий кліренс, електронні помічники зі спеціальними зимовими режимами руху тощо.

Як підготувати автомобіль до зимової експлуатації, ми розповідали перед початком сезону. Насправді, ми робимо це перед кожним зимовим сезоном, адже прагнемо зробити дороги безпечнішими. І щоразу повторюємо, що навіть найдосконаліший повний привід буде безпорадним на снігу та кризі – ось приклад, а ось ще пара.

При цьому простенький передньопривідний хетчбек на зимових шинах може мати кращу керованість та зчеплення з дорогою, ніж потужний повнопривідний позашляховик. Таким чином, для спокійної та впевненої експлуатації взимку не потрібен жоден автомобіль з цього списку. Але, як зазначено вище, краще мати в запасі увесь потенціал.

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Тепер, коли це з’ясовано, можна перейти до списку машин. Автомобілі у списку представлені свіжими моделями, доступними в Україні. Усі авто у рейтингу були протестовані нашою редакцією, тому ви можете знайти детальний огляд кожного за відповідним посиланням (у заголовку кожної моделі).

Є авто на різний смак та бюджет, однак є й спільний критерій – повний привід. Більшість із них, до того ж мають розширену систему повного приводу, наприклад, з векторизацією крутного моменту на кожне окреме колесо чи спеціальним режимом руху для снігу та криги. Звісно, збільшений дорожній просвіт для таких авто також є стандартом.





Постійний повний привід та легендарна прохідність “Ленд Крузера” у люксовому виконанні від Lexus. Задоволення – не з дешевих, але це справжній криголам і зрівнятись з ним у здатності їхати крізь снігові замети може небагато інших автомобілів.





Тут міг би бути новий Land Cruiser 300, однак черга очікування на ці позашляховики розтягнулась на роки. Тому радимо звернути увагу на менш популярну модель з трьома рядами крісел та повним приводом, яка має доступнішу ціну та без очікувань може оселитись у вашому гаражі.





Несподіваний стиляга з Іспанії не лише вміє привернути увагу своїм виглядом та добре почувається на треку, завдяки спортивним якостям, а й виживе за межами асфальту, на засніжених грунтовках, завдяки 17-сантиметровому кліренсу, повному приводу та добре налаштованій на зимові умови електроніці.





Чому не Duster? По-перше, про Duster знає кожен, до того ж насправді це Dacia. По-друге, Koleos – свіжіший. Нарешті, тому що це Nissan X-Trail у стильному французькому костюмі, а X-Trail вже кілька поколінь має добру славу легкого позашляховика, хоча класифікується як кросовер.





Електричний повний привід, який створюють два електромотори, по одному на кожній осі – це справді щось нове, щось інакше, ніж традиційний механічний чи навіть модерновий електронний. До того ж автомобіль, що додається до цього повного приводу, вміє змінювати кліренс на ходу в діапазоні 114 до 201 мм. Та головне, цей електрокар довів свою працездатність в зимових умовах.





Кандидатами до списку від Mazda також були CX-5 та CX-9, однак нам здається, що “тридцятка” несправедливо недооцінена. Компактний стильний кросовер має гібридну силову установку, з якою навіть взимку споживає менше пального, ніж аналоги.





У електричного Jaguar I-PACE довго не було суперників на нашому ринку, та сьогодні кількість пропозицій на подібну техніку помалу зростає. Найсвіжішим, та, напевне, найтехнологічнішим електричним позашляховиком в Україні зараз є BMW iХ. Втім, Mercedes-Benz EQA, EQB та EQC можуть не погодитись з останнім твердженням.





На тестах у нас також побували свіжі Pajero Sport та ASX, однак до цього списку потрапив саме Eclipse Cross, оскільки він є найновішою моделлю в лінійці бренду, а отже найменш відомою. Інших переваг проти повнопривідних Mitsubishi у нього немає. Хіба що ціна.





Countryman – це найпросторіший, найбільший і найуніверсальніший автомобіль у лінійці MINI. А у виконанні JCW – ще й найпотужніший за всю історію бренду. Справжній максі-міні!





Ця модель у шостому поколінні все ще підтримує статус “універсала підвищеної прохідності”, хоча за можливостями на бездоріжжі дасть фору багатьом машинам, що звуться кросоверами чи й позашляховиками.





Фантастичний зовнішній вигляд, повний привід, гібридна силова установка, шановане ім’я, прийнятний цінник – здається, цей кросовер отримав усі козирі, щоб гарантовано виграти, принаймні у своєму сегменті.