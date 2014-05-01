Головні новини Женевського автосалону 2018 в репортажі, який оновлюється. Ми вирішили зібрати усі новинки, показані у Швейцарії у одному огляді, аби вам було зручніше з ними знайомитись.

Женевський автосалон відкриється для публіки 8 березня, але презентації новинок проводяться вже сьогодні – виключно для ЗМІ. Ми слідкуємо за перебігом подій та оперативно повідомляємо про усі прем’єри.

KIA



Універсал на базі представленого раніше хетчбека Kia Ceed Sportswagon має місткий багажник - 600 літрів. Автомобіль отримав широкий список допоміжних систем у якості основного набору, та ще більше – у якості додаткових опцій. Універсал може похвалитись сімома подушками безпеки, системою запобігання лобовим зіткненням, інтегрованим круїз-контролем, інтелектуальним паркуванням та багато іншого.

Гарячий хетчбек Rio GT-Line – ще одна новинка зі стенду Kia. Пакет опцій отримають усі версії моделі, але першою перевтілиться найслабкіша – з літровим двигуном. Набір опцій включає видозмінену решітку радіатора, 17-дюймові легкосплавні колісні диски серії GT-Line, чотирьохсекційні світлодіодні протитуманні фари Ice Cube (крижаний куб) у передньому бампері, подвійну хромовану насадку глушника, оновлений задній бампер і невеличкий спойлер п'ятої двері. У салоні Rio GT-Line з'явилися D-подібне кермо, обтягнуте шкірою, елементи декору “під карбон”, а також шкіряні сидіння з більш вираженною підтримкою, ніж у звичайних Rio.

MAZDA

На стенді японської компанії Mazda у Женеві представлено кілька серійних та концептуальних моделей. Серед них – концепт VISION COUPE, який нещодавно завоював титул “Найкрасивіший концептуальний автомобіль 2018 року” за версією паризького конкурсу 2018 Festival Automobile International.

Окрім того, дебютувало нове покоління седана та універсала Mazda6. На перший погляд, новинка мало чим відрізняється від моделі нинішнього покоління.

Найбільш помітні зміни – в салоні та техніці. Так, інтер’єр автомобіля повністю новий, з’явивися великий 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, можливість огляду 360 градусів навколо авто, нова панель приладів, система клімат-контролю, значно покращена шумоізоляція.

Ще одна новинка на стенді Mazda – концепт Kai. У ньому втілено основні риси майбутнього хетчбеку Mazda3. Концепт оснащено двигуном Skyactiv-X. Вже 2019 року має прибути наступник компактного хетчбека і в нього буде такий двигун. Будемо сподіватись, що і зовнішність Kai.

LEXUS

Конкурент BMW X1 та Mercedes-Benz GLA-Class від японської преміум-марки Lexus дебютував на стенді Женевського автосалону 2018. Трансляція з подіуму велась у живому режимі.

Lexus раніше вже показував кілька знімків свого компактного кросовера. Нині ж маємо можливість побачити офіційну презентацію моделі на стенді Женевського автосалону та познайомитись з версіями UX200 і UX250h.

UX200 та UX250h потраплять у продаж цієї осені, прайс поки що не оголошено, але відомо, що у США базовий Lexus UX коштуватиме не менше $30 000.

PORSCHE

Гоночний болід 911 GT3 RS, що може пересуватись дорогами загального користування, оснащується атмосферним 4-літровим двигуном потужністю у 520 кінських сил. Мотор поєднується з 7-ступінчатою коробкою PDK. До першої сотні GT3 RS вистрілює за 3,2 секунди, максимальна ж швидкість складає 312 км/год. Ціни на найпотужніший з усіх 911 у Європі починаються з 195 137 євро.

Неочікуваний дебют електричного кросовера відбувся одразу після презентації 911 GT3 RS. Чотиридверний крос-хетч Mission E Cross Turismo має 4,95 метри у довжину. Концептуальний електрокар оснащується двома електродвигунами та системою пового приводу, що забезпечують загальну продуктивність понад 600 кінських сил. Розгін від нуля до сотні – менш ніж за три з половиною секунди, а до 200 км/год – менше 12 секунд. Максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину. Компанія повідомила, що міні-кросовер найближчим часом піде у серійне виробництво, тож його поява в салонах ймовірна вже наприкінці 2019 – початку 2020 року.

HYUNDAI

В перший день Женевського мотор-шоу 2018 на стенді компанії Hyundai представлено концепт-кар HDC-1. Це світова прем'єра концептуального автомобіля, який стане втіленням нової стилістики бренду Hyundai.

Всі майбутні моделі бренду будуть створюватися відповідно до канонів цієї стилістичної концепції. Основний її принцип: інтеграція спортивного і самобутнього дизайну бренду для створення автомобілів, які виходять за рамки звичних форм і функцій транспортного засобу.

Hyundai Santa Fe 2019 модельного року – це четверте покоління популярного корейського кросовера. Навіть у ньому помітні деякі риси концепту HDC-1, хоча він, скоріше, являє собою перехідний етап від сучасних Hyundai до майбутніх. Корейска марка усе ще не розкрила вартість моделі, дозволивши лише ретельно роздивитися новинку.

SKODA

Концепт Skoda Vision X побудовано на новій версії модульної платформи MQB. Vision X має незвичайну силову установку, що об'єднує 1,5-літровий турбодвигун TSI G-Tec потужністю 130 к.с. і два електромотори. Один з електромоторів приводить у рух задні колеса, другий працює в якості стартер-генератора). Балони для стисненого метану розміщені під заднім сидінням і у задньому бампері.

Повний привід Skoda Vision X реалізовано також незвично: ДВЗ обертає передні колеса, а електромотор – задні. Серійний варіант Vision X очікується вже наступного року з однією з трьох нещодавно зареєстрованих Skoda товарних марок: Amiq, Amuq або Karuq.

TOYOTA

Нова генерація компактного хетчбека Auris постала у гібридному виконанні, причому японський виробник пропонує одразу два варіанти комбінованих силових установок. Подробиць поки небагато, а як хетчбек виглядає зсередини – взагалі невідомо.

На відео нижче представлена презентація нової моделі Auris. Приємний бонус – на 14 хвилині відео компанія презентує ще одну довгоочікувану новинку – Toyota Supra, щоправда, лише у гоночному виконанні GR.

RANGE ROVER

Тридверний Range Rover SV Coupe – абсолютна новинка у сучасному модельному ряду Range Rover. Купе має ті ж самі п'ять метрів у довжину, що й донорський Range Rover, англійці зробили усе можливе, аби надати кузову усіх ознак купе. Тож дах новинки було занижено, дверні прорізи збільшено, а самі двері позбавили віконних рамок. Під капотом SV Coupe встановлено найпотужніший з моторів RR – 5-літровий V8 з компресором на 565 к.с. Двигун працює у парі з 8-ступеневим “автоматом”, котрий спрямовує енергію на усі чотири колеса кросовера. Максимальна швидкість новинки – 266 км/год, розгін до сотні займає 5,3 секунди. Range Rover планує виготовити 999 екземплярів цієї моделі. В Британії SV Coupe коштуватиме від 240 тисяч фунтів стерлінгів.

BUGATTI

Bugatti Chiron Sport – покращена версія гіперкара, що може похвалитись ліпшою аеродинамікою, “гострішим” кермом, переналаштованою підвіскою та меншою вагою. Новий Bugatti більш точного і швидко прописує зв’язки поворотів: трасу Нардо на півдні Італії Chiron Sport долає на п'ять секунд швидше, ніж звичайний Шірон. Одним з рішень, що допомогли у досягнені цілі став модернізований задній диференціал з функцією Dynamic Torque Vectoring для перерозподілу тяги в поворотах між правим і лівим колесом. Базова вартість Bugatti Chiron Sport складає 2,65 млн євро.

HONDA

Прототипи Urban EV та Sports EV Concept репрезентують майбутні електрокари японської марки. При цьому хетчбек виробник обіцяє запустити в серію вже наприкінці цього року, а замовлення відкрити на початку наступного. Спортивне електричне купе поки що лише “вивчає цікавість публіки”.

BMW

BMW Concept M8 Gran Coupe – передвісник нового купеподібного седана 8 серії. Головне питання – чи матиме новинка V8 з турбонаддувом на 600 к.с. як у нового BMW M5, а чи буде використовувати електричну енергію для динамічного прискорення.

VOLVO

Універсал V60 отримав шість варіантів двигунів: два бензинових, два дизельних і ще два – гібридні. Потужність – від 135 до 390 кінських сил. Ціни поки що не оголошені.

Audi

Одразу дві цікаві новинки представила на Женевському автосалоні фірма з Інгольштадту. Концепт e-tron – передсерійна версія масового електрокару, що стане на конвеєр у кінці поточного року.

А от седан А6 нового покоління – вже цілком реальна модель. Серед цікавих особливостей новинки – задні керовані колеса. Для “шостої моделі” пропонують поки що два двигуни: бензиновій 3.0 TFSI потужністю 340 к.с. та дизельний 3.0 TDI з віддачею 286 к.с. Дизель працює з 8-ступінчатою коробкою, бензиновий – з 7- ступінчатою трансмісією. Згодом можлива й поява гібридної версії.

Volkswagen

Купеподібний седан I.D. Vizzion поповнив лінійку електричних концептів німецької марки. На відміну від хетчбека, кросовера та мікровена з індексом I.D., Vizzion не лише електричний, а ще й самокерований – теоретично він має 5-й рівень автономності.

Bentley

Не те щоб Bentayga Hybrid був довгоочікуваною прем’єрою для усіх, але один лише факт, що консервативний бренд має не просто кросовер, а гібридний кросовер – заслуговує на увагу. Модель має три режими руху: EV Drive, Hybrid та Mode Hold. У повністю електричному стані Bentayga здатен подолати до 50 км.

Rimac

Коротко про новий хорватський гіперкар C_Two: 4 електромотори, потужність 1914 кінських сил, розгін до сотні за 1.85 секунди, максимальна швидкість 415 кілометрів на годину, 650 кілометрів запас ходу, четвертий рівень автономності та 150 екземплярів.

Далі буде, слідкуйте за оновленнями репортажу.